В багатьох людей зранку немає апетиту і їм важко себе змусити зʼїсти хоч щось. Але сніданок є ключем до здорового способу життя, пише Better Health.

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Користь сніданку

Регулярний і різноманітний сніданок дозволяє:

Довго залишатися ситим та уникати переїдання;

Зміцнювати здоров'я серця та судин;

Знижувати рівень стресу;

Впливати на добові ритми;

Служити ритуалом, який допомагає швидше прокинутись та підготуватись до продуктивного дня.

Крім того, якщо на сніданок вживати цільнозернові продукти, організму буде легше контролювати рівень глюкози в крові. Дослідження свідчать, що у тих, хто регулярно пропускає сніданок, підвищується глікемічний відгук – зміна рівня інсуліну у відповідь на їжу.

Що буде, якщо пропускати сніданки

Систематична відсутність сніданку:

Є фактором ризику розвитку серцевих захворювань;

Пов'язана з дефіцитом мікронутрієнтів – вітамінів A і D, кальцію, заліза, магнію, фосфору та цинку;

Створює ризик вживання ультраперероблених продуктів – напівфабрикатів або продуктів з високим вмістом вуглеводів протягом дня, що є фактором ризику розвитку діабету та ожиріння.

Кава зранку – це своєрідний ритуал. Багато хто п'є каву, щоб підбадьоритися, хоча насправді достатньо добре поснідати. На відміну від уявних переваг, ця звичка має реальні негативні наслідки для травної системи. Регулярне вживання кави натщесерце розслабляє сфінктер шлунка, що призводить до появи печії.

Від такої ранкової звички, як куріння натщесерце, краще відмовитися зовсім. Це збільшує вироблення соляної кислоти в шлунку, що є фактором ризику не тільки печії, але й зараження бактерією Helicobacter pylori та розвитку виразки шлунка і дванадцятипалої кишки.