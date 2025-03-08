Лікарі пояснили Popular Science, як організм реагує на пігменти і чи може татуювання становити ризик для здоров'я, інформує 24 Канал.

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Чи впливають татуювання на здоров'я

У 2024 році вчені провели дослідження, у якому проаналізували дані 1400 людей із діагнозом "лімфома" та контрольної групи з понад 4000 людей без онкологічних захворювань. Учені висунули гіпотезу про можливий зв'язок між татуюваннями та ризиком розвитку лімфоми.

Проте дерматологи заперечили прямий зв’язок між татуюваннями та онкологічними захворюваннями. Лікар Лорен Плох пояснила, що під час нанесення тату чорнило вводять у середній шар шкіри – дерму.

Довідково. Цей шар розташований між верхнім епідермісом і підшкірною жировою тканиною. Оскільки клітини дерми оновлюються значно повільніше, ніж клітини епідермісу, татуювання залишаються видимими надовго.

Проте організм сприймає пігмент як чужорідне тіло, що провокує імунну реакцію. До місця введення чорнила прибувають макрофаги – спеціальні клітини імунної системи, які намагаються поглинути та знешкодити пігмент.

Але більшість чорнил для татуювань стійкі до руйнування, тому залишаються в шкірі, розподіляючись між клітинами дерми та макрофагами,

– заспокоїли дерматологи.

Можливі реакції на чорнило

У деяких людей татуювання можуть викликати алергічні реакції. В такому разі, на шкірі утворюються почервонілі, лускатні ділянки, які можуть свербіти або запалюватись. Подібні реакції виникають через активність лімфоцитів – клітин, що відіграють ключову роль в імунному захисті.

Варто знати. Особливо часто алергічні реакції провокують червоні пігменти. Дослідження 104 біопсій шкіри людей із подібними ускладненнями показало, що 78% випадків алергії були пов’язані саме з червоним чорнилом. Ба більше, ці реакції можуть проявитися не одразу, а через місяці або навіть роки після нанесення татуювання.

Чи може чорнило мігрувати по тілу Так, чорнило з татуювань може мігрувати, але в межах організму цей процес обмежений. Якщо імунна система поступово розщеплює пігмент на дрібніші частинки, вони можуть потрапляти в лімфатичну систему та осідати в лімфовузлах. власне, це пояснює, чому татуювання з часом блідне – частина чорнила виводиться з організму через імунні процеси.

Що відбувається під час видалення татуювань

Лазерне видалення працює за принципом розщеплення чорнила на дрібніші частинки, щоб організм міг їх поступово вивести. Однак цей процес може супроводжуватися вивільненням певних хімічних речовин – наприклад, оксидів заліза та цинку, що можуть спричиняти подразнення шкіри.

Тож, попри побоювання щодо потенційних ризиків татуювань, дерматологи вважають, що вони не несуть значної загрози здоров’ю. Водночас лікарі радять обирати сертифіковані студії та якісні пігменти, щоб мінімізувати ризики небажаних реакцій.