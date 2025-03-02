Невидима загроза: як розпізнати остеопороз

Фахівці називають остеопороз "тихою хворобою", оскільки він не проявляється жодними симптомами, допоки не відбувається перелом, інформує 24 Канал з посиланням на Еxpress.

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Остеопороз не викликає загальних болів або дискомфорту, а основна небезпека полягає саме у високому ризику переломів,

– пояснила медсестра Кірсті Карн із Королівського товариства остеопорозу.

Особливо небезпечні, за словами медикині, компресійні переломи хребта, які можуть призвести до зменшення зросту та викривлення хребта

Жінки у групі ризику

Жінки частіше за чоловіків стикаються з остеопорозом через фізіологічні особливості. Річ у тім, що жіночі кістки мають меншу щільність, а рівень естрогену, який захищає кісткову тканину, знижується після менопаузи, що прискорює втрату кісткової маси.

Зауважте. Вагітність і грудне вигодовування також можуть тимчасово зменшувати рівень кальцію в організмі.

Остеопороз – не лише про старість: що підвищує ризик

Хоча вік є ключовим фактором, є й інші причини розвитку остеопорозу:

Спадковість – якщо у вашій родині були випадки хвороби, ризик зростає.

Дефіцит кальцію та вітаміну D – недостатнє їхнє споживання негативно впливає на міцність кісток.

Шкідливі звички – куріння та надмірне вживання алкоголю зменшують щільність кісток.

Сидячий спосіб життя – відсутність фізичної активності уповільнює формування нової кісткової тканини.

Як дізнатися, чи є у вас остеопороз Діагноз зазвичай встановлюють за допомогою денситометрії (DXA-сканування) – спеціального рентгенівського дослідження, яке вимірює щільність кісткової тканини. Якщо у вас вже були переломи або є інші фактори ризику, лікар може призначити лікування без додаткових аналізів.

Як запобігти остеопорозу