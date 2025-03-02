Невидима загроза: як розпізнати остеопороз
Фахівці називають остеопороз "тихою хворобою", оскільки він не проявляється жодними симптомами, допоки не відбувається перелом, інформує 24 Канал з посиланням на Еxpress.
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Остеопороз не викликає загальних болів або дискомфорту, а основна небезпека полягає саме у високому ризику переломів,
– пояснила медсестра Кірсті Карн із Королівського товариства остеопорозу.
Особливо небезпечні, за словами медикині, компресійні переломи хребта, які можуть призвести до зменшення зросту та викривлення хребта
Жінки у групі ризику
Жінки частіше за чоловіків стикаються з остеопорозом через фізіологічні особливості. Річ у тім, що жіночі кістки мають меншу щільність, а рівень естрогену, який захищає кісткову тканину, знижується після менопаузи, що прискорює втрату кісткової маси.
Зауважте. Вагітність і грудне вигодовування також можуть тимчасово зменшувати рівень кальцію в організмі.
Остеопороз – не лише про старість: що підвищує ризик
Хоча вік є ключовим фактором, є й інші причини розвитку остеопорозу:
- Спадковість – якщо у вашій родині були випадки хвороби, ризик зростає.
- Дефіцит кальцію та вітаміну D – недостатнє їхнє споживання негативно впливає на міцність кісток.
- Шкідливі звички – куріння та надмірне вживання алкоголю зменшують щільність кісток.
- Сидячий спосіб життя – відсутність фізичної активності уповільнює формування нової кісткової тканини.
Як дізнатися, чи є у вас остеопорозДіагноз зазвичай встановлюють за допомогою денситометрії (DXA-сканування) – спеціального рентгенівського дослідження, яке вимірює щільність кісткової тканини. Якщо у вас вже були переломи або є інші фактори ризику, лікар може призначити лікування без додаткових аналізів.
Як запобігти остеопорозу
- Харчування – у раціоні має бути щонайменше 700 міліграмів кальцію на день, а в осінньо-зимовий період рекомендується додатково приймати вітамін D.
- Фізична активність – тренування з навантаженням на кістки, наприклад, піші прогулянки, біг, йога або силові вправи 3 – 5 разів на тиждень, допомагають зміцнити кістки.
- Відмова від шкідливих звичок – обмеження алкоголю та відмова від куріння сприяють збереженню кісткової маси.
- Контроль здоров'я – якщо у вас є фактори ризику, варто регулярно перевіряти щільність кісток.