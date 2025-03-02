Невидимая угроза: как распознать остеопороз: как распознать остеопороз
Специалисты называют остеопороз "тихой болезнью", поскольку он не проявляется никакими симптомами, пока не происходит перелом, информирует 24 Канал со ссылкой на Ехргеѕѕ.
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Остеопороз не вызывает общих болей или дискомфорта, а основная опасность заключается именно в высоком риске переломов,
– объяснила медсестра Кирсти Карн из Королевского общества остеопороза.
Особенно опасны, по словам медика, компрессионные переломы позвоночника, которые могут привести к уменьшению роста и искривления позвоночника
Женщины в группе риска
Женщины чаще мужчин сталкиваются с остеопорозом из-за физиологических особенностей. Дело в том, что женские кости имеют меньшую плотность, а уровень эстрогена, который защищает костную ткань, снижается после менопаузы, что ускоряет потерю костной массы.
Заметьте. Беременность и грудное вскармливание также могут временно уменьшать уровень кальция в организме.
Остеопороз – не только о старости: что повышает риск
Хотя возраст является ключевым фактором, есть и другие причины развития остеопороза:
- Наследственность – если в вашей семье были случаи болезни, риск возрастает.
- Дефицит кальция и витамина D – недостаточное их потребление негативно влияет на прочность костей.
- Вредные привычки – курение и чрезмерное употребление алкоголя уменьшают плотность костей.
- Сидячий образ жизни – отсутствие физической активности замедляет формирование новой костной ткани.
Как узнать, есть ли у вас остеопорозДиагноз обычно устанавливают с помощью денситометрии (DXA-сканирование) – специального рентгеновского исследования, которое измеряет плотность костной ткани. Если у вас уже были переломы или есть другие факторы риска, врач может назначить лечение без дополнительных анализов.
Как предотвратить остеопороз
- Питание – в рационе должно быть не менее 700 миллиграммов кальция в день, а в осенне-зимний период рекомендуется дополнительно принимать витамин D.
- Физическая активность – тренировки с нагрузкой на кости, например, пешие прогулки, бег, йога или силовые упражнения 3 – 5 раз в неделю, помогают укрепить кости.
- Отказ от вредных привычек – ограничение алкоголя и отказ от курения способствуют сохранению костной массы.
- Контроль здоровья – если у вас есть факторы риска, стоит регулярно проверять плотность костей.