В мировой медицинской практике зафиксировано всего 300 успешных операций подобного типа. Детали уникальной операции рассказал ZAXID.NET, информирует 24 Канал.

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К вмешательству готовились две команды специалистов – сосудистые хирурги и кардиохирурги. Сосудистую бригаду возглавил профессор Игорь Кобза, который уже имел 24 подобные операции в своей практике. К нему присоединились сосудистые хирурги Тарас Кобза, Василий Пелех, курсант Юрий Ушеков и анестезиолог Орест Жук. Команду кардиохирургов возглавила София Вышинская.

Неожиданно легкое течение операции

Ожидалось, что для полного удаления опухолевого тромба придется вскрывать и брюшную, и грудную полости, а пациентку подключать к аппарату искусственного кровообращения. Однако сосудистые хирурги справились без вскрытия грудной клетки – опухоль не приросла к стенкам вены, а метастазы не задели печень. Это значительно облегчило операцию и сделало ее менее травматичной.

Трехчасовая операция завершилась успешно

Несмотря на все риски, операция длилась всего три часа и прошла без осложнений. Уже через неделю пациентку выписали из больницы – она самостоятельно ходит и хорошо себя чувствует.