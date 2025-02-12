Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), информирует 24 Канал.

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Чтобы воспользоваться этой возможностью, пациенту нужно:

  • Получить направление от врача.
  • Обратиться в медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ.

Решение о направлении принимает врач для установления или подтверждения диагноза.

Какие заведения проводят бесплатные КТ и МРТ

Обследование можно пройти во всех больницах, которые заключили договор с НСЗУ по пакету услуг "Инструментальная диагностика".

Государство покрывает стоимость таких исследований:

  • МРТ – 685,1 гривна
  • КТ без контраста – 542,5 гривен
  • КТ с контрастированием – 1216,75 гривен

Как записаться на КТ или МРТ

Зайти больницу, где можно сделать КТ или МРТ можно: через контакт-центр НСЗУ – позвоните по телефону 1677. Или через онлайн-карту на сайте НСЗУ. Для этого:

  • Перейдите в раздел Е-данные/Аналитические панели (Дашборды).
  • Выберите вкладку "Код услуги направления" и введите семь цифр направления или название исследования.
  • Система покажет больницы, предоставляющие эту услугу, а также их контакты, адреса и график работы.
  • В таблице у каждого заведения есть колонка "Количество" – она показывает, сколько направлений было погашено за последние 90 дней. Это поможет выбрать медучреждение с большей вероятностью быстрой записи.