Про це повідомили у Національній службі здоров’я України (НСЗУ), інформує 24 Канал.

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Щоб скористатися цією можливістю, пацієнту потрібно:

Отримати направлення від лікаря.

Звернутися до медичного закладу, який має договір з НСЗУ.

Рішення про направлення ухвалює лікар для встановлення або підтвердження діагнозу.

Які заклади проводять безкоштовні КТ та МРТ

Обстеження можна пройти у всіх лікарнях, які уклали договір з НСЗУ за пакетом послуг "Інструментальна діагностика".

Держава покриває вартість таких досліджень:

МРТ – 685,1 гривня

КТ без контрасту – 542,5 гривень

КТ із контрастуванням – 1216,75 гривень

Як записатись на КТ чи МРТ

Зайти лікарню, де можна зробити КТ або МРТ можна: через контакт-центр НСЗУ – зателефонуйте за номером 1677. Або через онлайн-мапу на сайті НСЗУ. Для цього: