Про це повідомили у Національній службі здоров’я України (НСЗУ), інформує 24 Канал.
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Щоб скористатися цією можливістю, пацієнту потрібно:
- Отримати направлення від лікаря.
- Звернутися до медичного закладу, який має договір з НСЗУ.
Рішення про направлення ухвалює лікар для встановлення або підтвердження діагнозу.
Які заклади проводять безкоштовні КТ та МРТ
Обстеження можна пройти у всіх лікарнях, які уклали договір з НСЗУ за пакетом послуг "Інструментальна діагностика".
Держава покриває вартість таких досліджень:
- МРТ – 685,1 гривня
- КТ без контрасту – 542,5 гривень
- КТ із контрастуванням – 1216,75 гривень
Як записатись на КТ чи МРТ
Зайти лікарню, де можна зробити КТ або МРТ можна: через контакт-центр НСЗУ – зателефонуйте за номером 1677. Або через онлайн-мапу на сайті НСЗУ. Для цього:
- Перейдіть до розділу Е-дані/Аналітичні панелі (Дашборди).
- Виберіть вкладку "Код послуги направлення" та введіть сім цифр направлення або назву дослідження.
- Система покаже лікарні, що надають цю послугу, а також їхні контакти, адреси та графік роботи.
- У таблиці біля кожного закладу є колонка "Кількість" – вона показує, скільки направлень було погашено за останні 90 днів. Це допоможе обрати медзаклад із більшою ймовірністю швидкого запису.