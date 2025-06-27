Остальные участники испытаний также смогли значительно снизить дозы гормона. Эти данные были представлены на ежегодной конференции Американской диабетической ассоциации и опубликованы в авторитетном журнале New England Journal of Medicine, пишет 24 Канал.
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Что такое диабет 1 типа
Диабет 1 типа – это аутоиммунное заболевание: собственная иммунная система разрушает островковые клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин – ключевой гормон, который контролирует уровень сахара в крови. Без инсулина глюкоза накапливается в организме и вызывает опасные осложнения – от повреждения сердца и почек до нарушений зрения и нервной системы.
По данным ВОЗ, с этим диагнозом живут около 9 миллионов человек по всему миру. Для большинства – это пожизненная необходимость контролировать сахар в крови и вводить инсулин ежедневно.
Одно из самых коварных осложнений – нечувствительность к гипогликемии: примерно у трети пациентов организм перестает реагировать на резкое падение сахара, и человек не испытывает тревожных симптомов (дрожь, потливость, слабость). Это может привести к потере сознания, судорогам и даже смерти.
Как работает Zimislecel
Основой новой терапии стали стволовые клетки – универсальные клетки, способные превращаться в любые другие. Специалисты Vertex нашли способ выращивать из них островковые клетки поджелудочной железы, в частности необходимые для выработки инсулина бета-клетки. Пациенту через инфузию (капельницу) вводят эти клетки, которые приживаются в печени и начинают выполнять свои функции, нормализуя уровень глюкозы.
Практически сразу после введения препарата участники эксперимента стали нуждаться в меньших дозах инсулина, а уже через полгода большая часть полностью отказалась от уколов. Эпизоды гипогликемии прекратились за первые 90 дней. Особенно важно, что в испытаниях участвовали пациенты с тяжелой формой диабета и полной нечувствительностью к снижению сахара.
Недостатки нового препарата
Несмотря на успех, новый метод требует пожизненного приема иммунодепрессантов – препаратов, подавляющих иммунную систему и снижающих риск отторжения пересаженных клеток. Это, к сожалению, увеличивает вероятность инфекций и, возможно, онкологических заболеваний в будущем.
Остается неизвестным, подойдет ли этот способ пациентам с менее тяжелыми формами диабета 1 типа. К 2026 году компания планирует подать заявку на одобрение Zimislecel в FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США).