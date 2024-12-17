Гіпотиреоз зазвичай не потребує лікування, поки не виникнуть симптоми. Згідно зі статистикою, гіпотиреоз спостерігається у 5 зі 100 людей, причому найчастіше він зустрічається у літніх жінок, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Institutes of Health.

Також на тему Низький гемоглобін: що робити, щоб його підвищити

Симптоми гіпотиреозу

Захворювання зазвичай протікає в легкій формі, а симптоми можуть розвиватися поступово, іноді протягом багатьох років, перш ніж людина звернеться до лікаря. Ступінь прояву симптомів залежить від рівня браку гормонів.

Спочатку можна помітити підвищену втому або збільшення ваги, але ці прояви часто списуються на інші причини. При подальшому уповільненні обміну речовин можуть виникнути більш помітні проблеми:

постійне відчуття холоду, тоді як іншим комфортно;

шкіра і волосся стають сухими (волосся може залишатися чистим навіть тиждень без миття);

погіршення настрою та можливі ознаки депресії;

болі в м'язах;

поява набряків;

запори.

В таких випадках потрібно звернутися до лікаря та здати аналізи крові. Щитовидна залоза виробляє два основних гормони: трийодтиронін (T3) та тироксин (T4), а також тиреотропний гормон (ТТГ), який виробляється в гіпофізі. Потреба лікування залежить від рівня цих гормонів.

Як лікують гіпотиреоз

Лікування явного гіпотиреозу зазвичай просте та швидке. Якщо рівні T3 і T4 знижені, це свідчить про явний гіпотиреоз, і саме тому ви можете відчувати постійну втому та мати поганий настрій. У такому випадку лікар призначить левотироксин – синтетичний аналог тироксину, який потрібно буде приймати на постійній основі.

На початку лікування потрібно буде регулярно здавати аналізи, щоб лікар підібрав оптимальну дозу левотироксину. Цей процес може зайняти деякий час, оскільки надлишок гормонів може призвести до побічних ефектів, таких як підвищений апетит, безсоння та прискорене серцебиття.

Після підбору оптимальної дози здавати аналізи потрібно буде раз на рік, і більшість пацієнтів починають відчувати себе краще одразу після початку лікування. Значно знижується рівень холестерину і зайва вага. Трийодтиронін зазвичай не призначається, оскільки немає достатніх доказів його ефективності в поєднанні з левотироксином.

Левотироксин приймається по одній таблетці щодня в один і той же час і, як правило, не викликає побічних ефектів, оскільки просто компенсує брак гормону. Приймання препарату не вимагає особливих обмежень у повсякденному житті, не потрібні додаткові добавки з йодом або спеціальна дієта. Просто пийте одну маленьку таблетку вранці, здавайте аналізи раз на рік і живіть звичайним життям.

Легкий гіпотиреоз

Існує ще одна форма гіпотиреозу – легка (субклінічна). У цьому випадку рівні T3 і T4 залишаються нормальними, але рівень ТТГ підвищений. Це означає, що щитовидна залоза функціонує на підвищених обертах, але все ще виробляє достатню кількість T3 і T4. Легкий гіпотиреоз може зникнути, залишитися незмінним або через кілька років перерости в явний гіпотиреоз.

На лікування цього стану немає чітких рекомендацій, і лікар буде орієнтуватися на індивідуальні характеристики. Легкий гіпотиреоз легко лікується, однак надмірне лікування може призвести до безсоння та нервозності.

Довгострокова терапія може негативно вплинути на щільності кісток. Деякі дослідження показують, що нелікований субклінічний гіпотиреоз може призвести до серцевих проблем, але результати цих досліджень поки суперечливі.

При помірному підвищенні рівня ТТГ (від 4,5 до 10 мМЕ/л) і нормальному рівні тироксину лікар збере анамнез, оцінить симптоми та вирішить, чи потрібно починати лікування або залишити ситуацію під контролем. Якщо ж рівень ТТГ перевищує 10 мМЕ/л, лікування обов’язкове, оскільки це допоможе знизити рівень холестерину, поліпшити роботу серця та підвищити загальний рівень енергії.