Чрезмерное потребление кофе – это то, что помогает вам выжить в этом стремительном ритме. Но что же теперь, когда вы перебрали с этим напитком. Об этом рассказали эксперты UW Medicine and the University of Washington, передает 24 Канал.
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Сколько кофеина – это слишком много
Каждый организм по-разному метаболизирует кофеин. Это зависит от ваших генов, возраста, веса, толерантности и работы печени.
Большинство людей потребляет примерно от 1.5 до 2 чашек кофе в день,
– рассказывает доктор Бейксин Джули Хэ, кардиолог-электрофизиолог из Института сердца UW Medicine.
Хотя это меньше рекомендуемой максимальной дневной нормы потребления кофеина в 400 мг (что соответствует около 4 чашкам кофе), все равно это довольно много, по словам многих экспертов. И помните, что одна чашка – это 250 мл.
Также стоит помнить, что максимальная доза кофеина касается только взрослых. Поскольку дети весят меньше, они более уязвимы к воздействию кофеина.
Трудно определить точное количество кофеина в кофе, ведь это зависит от происхождения зерен, вкуса, обжарки, помола, температуры воды, времени заваривания и многих других факторов. Однако обычно чашка заваренного кофе содержит от 65 до 120 миллиграммов кофеина, а эспрессо – от 30 до 50 миллиграммов.
Как отмечалось ранее, толерантность к кофеину зависит от индивидуальных реакций вашего организма. Нет универсальной дозы кофеина, которая была бы "вредной" для всех – все зависит от вашей личной границы, после которой организм начинает беситься.
- И, конечно же, не только кофе может поднять ваш уровень кофеина выше нормы. Кофеин часто содержится в:
чае;
- батончиках для перекуса;
- газированных напитках;
- энергетиках
- безрецептурных или рецептурных лекарствах.
Симптомы передозировки кофеином
Кофеин является стимулятором. Именно поэтому он помогает вам проснуться утром.
"Симптомы избытка кофеина охватывают беспокойство, тремор, учащенное или нерегулярное сердцебиение, головная боль, раздражительность и бессонница", – объясняет доктор Хе.
Хорошая новость: большинство из этих симптомов, хотя и неприятные, не угрожают вашей жизни.
Как кофеин влияет на сердце
Кофеин стимулирует сердцебиение и временно повышает артериальное давление. Для большинства людей это не проблема. Однако у людей с заболеваниями сердца избыток кофеина может вызвать учащенное и нерегулярное сердцебиение, что может привести к внезапной остановке сердца.
Если вы чувствуете нерегулярное сердцебиение, головокружение или слабость, нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Головокружение может свидетельствовать о том, что ваш организм не поставляет достаточно крови к мозгу.
И обязательно обсудите свою норму потребления кофеина с врачом, если у вас есть аритмия или склонность к сердечным приступам, ведь кофеин может спровоцировать эти состояния.
Кофеин и тревожность
Стимуляционный эффект кофеина на нервную систему – это причина возникновения тремора. Но если вы склонны к тревожности, это состояние может еще больше усилить ваше беспокойство. А учащенное или нерегулярное сердцебиение могут дополнительно подлить масла в огонь.
Как чувствовать себя лучше, если выпили много кофе
Как и с похмельем, придется подождать, пока действие избытка кофеина пройдет – обычно это длится от 4 до 6 часов.
Но пока вы ждете (и нервничаете), вот несколько советов, которые могут помочь:
- Не потребляйте больше кофеина. Не пейте напитки и ешьте еду, которая содержит кофеин.
- Пейте много воды. Кофеин является диуретиком (мочегонным), поэтому вам нужно пить больше воды, чтобы компенсировать потери жидкости. Дегидратация только усложнит ситуацию.
- Восстановите электролиты. Если вас тошнит или у вас диарея, вы теряете не только воду, но и электролиты. Можно выпить раствор для восстановления электролитов
- Прогулка. Если у вас много энергии, прогуляйтесь. Но если заметите необычное сердцебиение – немедленно остановитесь.
- Глубокое дыхание. Если вы чувствуете тревогу, быстрое неглубокое дыхание может только усилить ее. Старайтесь дышать медленно и глубоко, чтобы вернуть дыхание в норму и уменьшить тревогу.
И, как в большинстве вещей в нашей жизни, ключ к потреблению кофеина – умеренность. Тогда вам больше не придется испытывать эти неприятные симптомы.