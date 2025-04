Надмірне споживання кави – це те, що допомагає вам вижити у цьому стрімкому ритму. Але що ж тепер, коли ви перебрали з цим напоєм. Про це розповіли експерти UW Medicine and the University of Washington, передає 24 Канал.

Скільки кофеїну – це забагато

Кожен організм по-різному метаболізує кофеїн. Це залежить від ваших генів, віку, ваги, толерантності та роботи печінки.

Більшість людей споживає приблизно від 1.5 до 2 чашок кави на день,

– розповідає докторка Бейксін Джулі Хе, кардіолог-електрофізіолог з Інституту серця UW Medicine.

Хоча це менше за рекомендовану максимальну денну норму споживання кофеїну в 400 мг (що відповідає близько 4 чашкам кави), все одно це досить багато, за словами багатьох експертів. І пам’ятайте, що одна чашка – це 250 мл.

Також варто пам’ятати, що максимальна доза кофеїну стосується лише дорослих. Оскільки діти важать менше, вони більш вразливі до впливу кофеїну.

Важко визначити точну кількість кофеїну в каві, адже це залежить від походження зерен, смаку, обсмажування, помелу, температури води, часу заварювання і багатьох інших факторів. Проте зазвичай чашка завареної кави містить від 65 до 120 міліграмів кофеїну, а еспресо – від 30 до 50 міліграмів.

Як зазначалося раніше, толерантність до кофеїну залежить від індивідуальних реакцій вашого організму. Немає універсальної дози кофеїну, яка була б "шкідливою" для всіх – усе залежить від вашої особистої межі, після якої організм починає шаленіти.

І, звісно ж, не тільки кава може підняти ваш рівень кофеїну вище норми. Кофеїн часто міститься в:

чаї;

газованих напоях;

енергетиках

безрецептурних чи рецептурних ліках.

Симптоми передозування кофеїном

Кофеїн є стимулятором. Саме тому він допомагає вам прокинутися зранку.

"Симптоми надлишку кофеїну охоплюють неспокій, тремор, прискорене або нерегулярне серцебиття, головний біль, дратівливість та безсоння", – пояснює докторка Хе.

Добра новина: більшість із цих симптомів, хоча й неприємні, не загрожують вашому життю.

Як кофеїн впливає на серце

Кофеїн стимулює серцебиття та тимчасово підвищує артеріальний тиск. Для більшості людей це не проблема. Однак у людей із захворюваннями серця надлишок кофеїну може викликати прискорене та нерегулярне серцебиття, що може призвести до раптової зупинки серця.

Якщо ви відчуваєте нерегулярне серцебиття, запаморочення чи слабкість, потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря. Запаморочення може свідчити про те, що ваш організм не постачає достатньо крові до мозку.

І обов’язково обговоріть свою норму споживання кофеїну з лікарем, якщо у вас є аритмія чи схильність до серцевих нападів, адже кофеїн може спровокувати ці стани.

Кофеїн і тривожність

Стимуляційний ефект кофеїну на нервову систему – це причина виникнення тремору. Але якщо ви схильні до тривожності, цей стан може ще більше посилити ваш неспокій. А прискорене чи нерегулярне серцебиття можуть додатково підлити масла у вогонь.

Як почуватися краще, якщо випили забагато кави

Як і з похміллям, доведеться зачекати, поки дія надлишку кофеїну мине – зазвичай це триває від 4 до 6 годин.

Але поки ви чекаєте (і нервуєте), ось кілька порад, що можуть допомогти:

Не споживайте більше кофеїну. Не пийте напої і їжте їжу, яка містить кофеїн. Пийте багато води. Кофеїн є діуретиком (сечогінним), тому вам потрібно пити більше води, щоб компенсувати втрати рідини. Дегідратація лише ускладнить ситуацію. Відновіть електроліти. Якщо вас нудить чи у вас діарея, ви втрачаєте не тільки воду, а й електроліти. Можна випити розчин для відновлення електролітів Прогулянка. Якщо у вас багато енергії, прогуляйтеся. Але якщо помітите незвичне серцебиття – негайно зупиніться. Глибоке дихання. Якщо ви відчуваєте тривогу, швидке неглибоке дихання може тільки посилити її. Намагайтеся дихати повільно та глибоко, щоб повернути дихання в норму та зменшити тривогу.

І, як у більшості речей у нашому житті, ключ до споживання кофеїну – помірність. Тоді вам більше не доведеться відчувати ці неприємні симптоми.