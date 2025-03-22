Она рассказала для The Times of India, как изменение диеты помогло ей похудеть, информирует 24 Канал. При этом, по ее словам она начала набирать вес стремительно, а до этого всегда оставалась активной и не имела проблем с весом даже во время беременности.

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"Я всегда вела низкоуглеводное питание, избегала сахара и алкоголя, не курила и не пила газировку. Спорт был важной частью моей жизни – от Чикагского марафона 2009 года до полумарафонов и регулярных кардиотренировок", – рассказала она.

У женщины обнаружили СПКЯ

Однако 49-летняя женщина начала набирать вес, который не могла сбросить, несмотря на все усилия. Кроме того, у нее были серьезные проблемы со здоровьем, что усложняли процесс похудения. Бриджет страдает синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), инсулинорезистентностью и болезнью Хашимото. В прошлом ей провели операции на кишечнике и яичниках, а также экстренную гистерэктомию из-за больших миом.

"Я чувствовала себя разбитой и разочарованной. Не хотела выходить из дома, поскольку не могла надеть ни одну из моих старых одежд. Я стеснялась того, что вес достиг 79 килограммов", – поделилась Бриджет.

Изменение подхода к тренировкам

В мае 2022 года врач порекомендовал ей изменить подход к тренировкам. Она начала исключать кардио, перейти на кето-диету и сосредоточиться на силовых тренировках. Сначала это было трудно, поскольку Бриджет привыкла к интенсивным кардионагрузкам.

"Если я не была в поту или не тренировалась по несколько часов в день, мне казалось, что тренировка не имеет смысла, – вспоминает она". Тем не менее кардио может повышать уровень кортизола и вызывать воспалительные процессы, что приводит к набору веса.

Заметьте. Силовые тренировки влияют на процесс похудения по-разному. Кардио, как бег или плавание, эффективно сжигает калории, улучшает выносливость и здоровье сердца. Однако чрезмерное кардио может уменьшать мышечную массу и замедлять метаболизм. Силовые тренировки, наоборот, способствуют росту мышц, что помогает сжигать больше калорий даже в покое.

Изменение рациона

Кето-диета – это низкоуглеводный, высокожировой рацион, который помогает организму перейти в состояние кетоза, где жиры становятся основным источником энергии. Она снижает уровень инсулина и способствует сжиганию жира. В меню включают полезные жиры, умеренное количество белка и низкоуглеводные овощи. Кето-диета может привести к быстрому снижению веса, уменьшению аппетита и улучшению контроля уровня сахара в крови.