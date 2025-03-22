Международное исследование, проведено при участии ученых из Университета Альберты, подтвердило, что возвращение к традиционному питанию способствует улучшению состояния кишечника и общего здоровья, информирует 24 Канал.

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"Мы разработали диетический подход, который способствует восстановлению кишечного микробиома и снижает риск таких заболеваний, как диабет и сердечно-сосудистые болезни", – объяснила Анисса Армет, доктор наук в области питания и метаболизма, одна из руководителей исследования.

Детали исследования

Специалисты акцентировали внимание на восстановлении полезной бактерии Limosilactobacillus reuteri, которая играет ключевую роль в поддержании здоровой кишечной среды. Для этого исследователи создали специальную диету Non-Industrialized Miяrobiome Restore (NiMe), которая базируется на пищевых привычках традиционных сообществ, в частности жителей сельских районов Папуа-Новой Гвинеи.

"Наши наблюдения показали, что кишечный микробиом у жителей традиционных сообществ значительно богаче и разнообразнее. Он содержит больше полезных бактерий, которые расщепляют клетчатку, и меньше провоспалительных микроорганизмов, характерных для западного типа питания", - рассказал Йенс Вальтер, профессор Университетского колледжа Корка.

Что предусматривает диета NiMe

Основу рациона составили натуральные продукты, обогащенные клетчаткой:

Овощи и бобовые – сладкий картофель, огурцы, капуста, горох, лук

Злаки – рис

Белковые продукты – курица, лосось, свинина в небольших количествах

Что исключили? Пшеницу, молочные продукты, говядину.

Эффективность диеты

Чтобы проверить эффективность такого питания, 30 здоровых канадцев в течение 3-х недель придерживались диеты NiMe. Результаты показали, что новый рацион способствовал восстановлению кишечной микрофлоры и уменьшению уровня вредных бактерий.

Каких результатов удалось достичь: