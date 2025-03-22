Вона розповіла для The Times of India, як зміна дієти допомогла їй схуднути, інформує 24 Канал. При цьому, за її словами вона почала набирати вагу стрімко, а до цього завжди залишалась активною і не мала проблем з вагою навіть під час вагітності.

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"Я завжди вела низьковуглеводне харчування, уникала цукру й алкоголю, не курила і не пила газовану воду. Спорт був важливою частиною мого життя – від Чиказького марафону 2009 року до напівмарафонів і регулярних кардіотренувань", – розповіла вона.

У жінки виявили СПКЯ

Однак 49-річна жінка почала набирати вагу, який не могла скинути, незважаючи на усі зусилля. Крім того, у неї були серйозні проблеми зі здоров'ям, що ускладнювали процес схуднення. Бріджет страждає на синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), інсулінорезистентність і хворобу Хашимото. В минулому їй провели операції на кишечнику і яєчниках, а також екстрену гістеректомію через великі міоми.

"Я почувалася розбитою й розчарованою. Не хотіла виходити з дому, оскільки не могла вдягнути жоден з моїх старих одягів. Я соромилася того, що вага сягнула 79 кілограмів", – поділилася Бріджет.

Зміна підходу до тренувань

У травні 2022 року лікар порекомендував їй змінити підхід до тренувань. Вона почала виключати кардіо, перейти на кето-дієту і зосередитися на силових тренуваннях. Спочатку це було важко, оскільки Бріджет звикла до інтенсивних кардіонавантажень.

"Якщо я не була в поту або не тренувалася по кілька годин на день, мені здавалося, що тренування не має сенсу, – згадує вона". Проте кардіо може підвищувати рівень кортизолу і спричиняти запальні процеси, що призводить до набору ваги.

Зауважте. Силові тренування впливають на процес схуднення по-різному. Кардіо, як біг або плавання, ефективно спалює калорії, покращує витривалість і здоров'я серця. Однак надмірне кардіо може зменшувати м’язову масу і уповільнювати метаболізм. Силові тренування, навпаки, сприяють росту м’язів, що допомагає спалювати більше калорій навіть у спокої.

Зміна раціону

Кето-дієта – це низьковуглеводний, високожировий раціон, який допомагає організму перейти в стан кетозу, де жири стають основним джерелом енергії. Вона знижує рівень інсуліну і сприяє спалюванню жиру. У меню включають корисні жири, помірну кількість білка і низьковуглеводні овочі. Кето-дієта може призвести до швидкого зниження ваги, зменшення апетиту та покращення контролю рівня цукру в крові.