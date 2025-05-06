Зниження лібідо саме по собі не є проблемою, якщо це влаштовує обох партнерів і не порушує гармонію у парі, інформує 24 Канал з посиланням на MSD Manual.
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Коли відсутність бажання – це нормально
Багато хто порівнює свої почуття на початку стосунків із нинішніми і хвилюється через зміни. Однак зменшення пристрасті з часом – природний процес: після етапу закоханості рівень потягу стабілізується й стає звичним для кожного.
Сексуальне бажання не буває постійним – воно залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів та може змінюватися протягом життя.
Причини зниження сексуального потягу у чоловіків
У чоловіків лібідо може знижуватися з різних причин, які умовно поділяють на три групи:
- Фізіологічні: вікові зміни, втома, проблеми з гормонами (зокрема низький тестостерон), деякі хронічні захворювання, приймання ліків.
- Психологічні: стрес, тривожні стани, депресія.
- Міжособистісні: нерозв’язані конфлікти у стосунках, образи, відсутність емоційного контакту.
Якщо одна з причин викликає дискомфорт, важливо спробувати розібратися у ситуації й знайти відповідне рішення.
Як повернути лібідо до норми
Способи відновлення сексуального потягу залежать від конкретних передумов. Проте є поради, які зазвичай допомагають:
- Давайте собі відпочинок: перевтома може повністю відбити бажання займатися сексом. Дозвольте собі розслабитись та відновити сили.
- Займайтеся спортом: регулярна фізична активність покращує загальний стан здоров’я, знижує ризик захворювань, що негативно впливають на сексуальну функцію, і сприяє гармонізації настрою.
- Скоротіть вживання алкоголю і відмовтесь від куріння: шкідливі звички негативно впливають на лібідо та можуть призвести до еректильних розладів.
- Перевірте вплив ліків: якщо зниження бажання збіглося з початком прийому нових препаратів – порадьтесь із лікарем щодо альтернатив.
- Корекція гормонів: при браку тестостерону лікар може призначити замісну гормональну терапію.
- Зверніть увагу на стосунки: якщо причина криється в емоційній віддаленості – поговоріть із партнеркою відкрито й спокійно.
- Психологічна допомога: робота з психологом чи сексологом допоможе розібратися в глибоких причинах і відновити близькість.
Як сказати, що ви не хочете сексу
Говоріть відверто і чесно, без докорів і звинувачень. Розкажіть про свої почуття, поясніть причину відсутності бажання, дайте партнерці можливість висловитись і запропонуйте разом пошукати рішення.
Не бійтеся виглядати вразливим – навпаки, здатність чесно обговорювати складні питання свідчить про вашу зрілість. Якщо не вдається поговорити з першого разу – дайте собі час. Головне – зберігати повагу в діалозі та бути уважним до почуттів одне одного.