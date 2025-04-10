Дослідники з Сілезького університету (Польща) та Падуанського університету (Італія) вирішили глибше проаналізувати мотиви, які спонукають чоловіків приділяти стільки уваги відрощуванню бороди та догляду за нею, повідомляє 24 Канал з посилання на Archives of Sexual Behavior.

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Як люди сприймають бороданів

У ході дослідження вчені встановили, що різні типи волосся на обличчі пов’язані з різними соціальними мотивами чоловіків. При цьому сприйняття бороди оточенням виявилося неоднозначним.

Люди часто вважають бороданів більш здоровими та здатними ефективно захищатися. Їх також сприймають як надійних, дружніх і відповідальних. Проте бороданів нерідко вважають і більш агресивними.

Крім того, бородатих чоловіків сприймають як більш здатних до батьківства, що підкреслює їхню можливу орієнтацію на турботу про сім’ю.

Чому чоловіки носять бороду

У межах дослідження було опитано 414 чоловіків віком від 18 до 40 років. Респонденти ділилися своїми мотивами відрощування бороди. Вчені виділили в учасників кілька ключових факторів: прагнення до самозахисту, бажання підкреслити свій статус, пошук романтичного партнера, турботу про близьких і дітей.

Результати показали, що чоловіки з густою рослинністю на обличчі більше цінують тривалі стосунки та проявляють більший інтерес до сімейних цінностей, ніж їхні безбороді однолітки.

З іншого боку, чоловіки з меншою кількістю волосся на обличчі частіше демонструють схильність до конкурентної поведінки у приверненні уваги. У бороданів ця риса виражена значно слабше. Вчені дійшли висновку, що відрощування бороди не пов’язане зі спробами компенсувати недостатню мужність.