Науковці з Медичного університету Веньчжоу (Китай) проаналізували дані з UK Biobank – одного з найбільших проєктів, де відстежується стан здоров’я понад 500 000 людей, повідомляє 24 Канал з посилання на Journal of Affective Disorders.

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Нове дослідження напоїв

У цьому дослідженні розглядалася вибірка з 188 355 дорослих віком від 37 до 73 років, які відповідали на онлайн-опитування про свій раціон. Учасники вказували, скільки порцій (по 250 мл) кожного напою вони спожили за день перед опитуванням.

Аналіз охопив шість категорій напоїв:

Напої з додаванням цукру (наприклад, газовані напої); Напої зі штучними підсолоджувачами (дієтичні версії); Натуральні фруктові й овочеві соки; Молоко; Кава; Чай.

Дослідники зіставили дані про споживання напоїв із медичними записами за 11 років, щоб виявити нові випадки депресії та тривожних розладів. При цьому з аналізу виключили учасників, у яких раніше вже були діагностовані ці стани.

Як безалкогольні напої впливають на психічне здоровʼя

Для людей молодше 60 років виявлено такі закономірності:

Споживання понад однієї порції солодкої газованої води на день підвищувало ризик депресії на 14%.

Вживання більш ніж однієї порції на день напоїв зі штучними підсолоджувачами збільшувало ризик депресії на 23%.

Споживання понад однієї порції натурального фруктового соку знижувало ризик депресії на 19%, а кави – на 12 %. До того ж кава була пов’язана зі зменшенням ризику розвитку тривожності.

У старшій групі, яку складали люди віком від 60 років, спостерігалися дещо інші закономірності:

Чіткої залежності між солодкими напоями та психічним здоров’ям не було виявлено. Збільшене споживання натуральних соків і кави знову демонструвало зв’язок зі зниженням ризику депресії та тривожності. Молоко та чай не мали стійкого зв’язку з цими розладами, однак заміна молока на каву чи чай виявилася більш корисною.

За період дослідження у понад 5800 учасників була діагностована депресія, а понад 6400 осіб зіткнулися з тривожними розладами.

Особливо цікавим виявився аналіз заміни одного напою на інший. Наприклад, у людей молодше 60 років перехід від солодкої газованої води до фруктового соку асоціювався зі зменшенням ризику депресії на 16 %. У старшій групі заміна молока на каву чи сік також знижувала ризик як депресії, так і тривожних розладів.

Науковці наголошують, що навіть повсякденний вибір напоїв може впливати на психічне здоров’я, особливо на тлі зростання поширеності психічних розладів. Отримані результати відкривають можливості для подальших досліджень і можуть стати основою для рекомендацій щодо харчування, яке сприяє покращенню емоційного стану.