Ученые из Медицинского университета Вэньчжоу (Китай) проанализировали данные из UK Biobank – одного из крупнейших проектов, где отслеживается состояние здоровья более 500 000 человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of Affective Disorders.

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Новое исследование напитков

В этом исследовании рассматривалась выборка из 188 355 взрослых в возрасте от 37 до 73 лет, которые отвечали на онлайн-опрос о своем рационе. Участники указывали, сколько порций (по 250 мл) каждого напитка они употребили за день перед опросом.

Анализ охватил шесть категорий напитков:

Напитки с добавлением сахара (например, газированные напитки); Напитки с искусственными подсластителями (диетические версии); Натуральные фруктовые и овощные соки; Молоко; Кофе; Чай.

Исследователи сопоставили данные о потреблении напитков с медицинскими записями за 11 лет, чтобы выявить новые случаи депрессии и тревожных расстройств. При этом из анализа исключили участников, у которых ранее уже были диагностированы эти состояния.

Как безалкогольные напитки влияют на психическое здоровье

Для людей моложе 60 лет выявлены следующие закономерности:

Потребление более одной порции сладкой газировки в день повышало риск депрессии на 14%.

Употребление более одной порции в день напитков с искусственными подсластителями увеличивало риск депрессии на 23%.

Потребление более одной порции натурального фруктового сока снижало риск депрессии на 19%, а кофе – на 12%. К тому же кофе был связан с уменьшением риска развития тревожности.

В старшей группе, которую составляли люди в возрасте от 60 лет, наблюдались несколько иные закономерности:

Четкой зависимости между сладкими напитками и психическим здоровьем не было обнаружено. Увеличенное потребление натуральных соков и кофе снова демонстрировало связь со снижением риска депрессии и тревожности. Молоко и чай не имели устойчивой связи с этими расстройствами, однако замена молока на кофе или чай оказалась более полезной.

За период исследования у более 5800 участников была диагностирована депрессия, а более 6400 человек столкнулись с тревожными расстройствами.

Особенно интересным оказался анализ замены одного напитка на другой. Например, у людей моложе 60 лет переход от сладкой газировки к фруктовому соку ассоциировался с уменьшением риска депрессии на 16%. В старшей группе замена молока на кофе или сок также снижала риск как депрессии, так и тревожных расстройств.

Ученые отмечают, что даже повседневный выбор напитков может влиять на психическое здоровье, особенно на фоне роста распространенности психических расстройств. Полученные результаты открывают возможности для дальнейших исследований и могут стать основой для рекомендаций по питанию, которое способствует улучшению эмоционального состояния.