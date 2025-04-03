В работе, опубликованной в журнале China Population and Development Studies проанализировали различия в симптомах депрессии и социальном окружении пожилых людей, в зависимости от количества детей в их семьях, передает 24 Канал.

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Для анализа использовали данные многолетнего исследования Chinese Longitudinal Aging Society Survey (CLASS), которое собирает информацию о социальном и экономическом положении пожилых людей в Китае. Выборка включала 4673 человека, которые подверглись влиянию политики "одна семья – один ребенок", действовавшей в Китае с 1979 до 2015 года.

Изначально ученые предполагали, что родители с одним ребенком могут чаще сталкиваться с депрессивными симптомами из-за осознания, что только один ребенок станет их опорой в старости.

Один ребенок – оптимален для психического здоровья родителей

Однако результаты показали обратное: родители с единственным ребенком реже сообщали о признаках депрессии, несмотря на меньшее количество семейных связей. Этот эффект был особенно заметен среди людей моложе 75 лет.

Социологи предполагают, что ключевую роль играет сильная эмоциональная связь между родителями и их единственным ребенком. Дополнительно предполагается, что дети, выросшие в семьях с одним ребенком, чаще достигают высокого социально-экономического статуса, что также положительно влияет на психологическое состояние их родителей.

Хотя эта гипотеза требует дальнейшей проверки, авторы исследования отметили некоторые подтверждения в своих данных. Было установлено, что родители с одним ребенком в Китае чаще моложе, лучше образованы, реже живут вместе с детьми, а также имеют лучшее физическое здоровье и стабильность в браке, чем многодетные родители.

Кроме того, ученые исследовали роль дружеских связей в жизни пожилых людей. Несмотря на ограниченное количество родственных связей, родители с одним ребенком не компенсировали это большим количеством друзей. Размер их дружеской сети был схож с сетью многодетных, хотя качество этих отношений может отличаться.

Единственный ребенок способен оказать необходимую эмоциональную поддержку пожилым родителям, снижая риск депрессии. Однако структура семьи с одним ребенком является уязвимой, и обществу следует осознавать риски, которые могут возникнуть для таких семей в будущем,

– подчеркнули авторы работы.

Стоит отметить, что результаты исследования актуальны для китайской выборки, и тенденции в других странах могут существенно отличаться.