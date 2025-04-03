В роботі, опублікованій в журналі China Population and Development Studies проаналізували відмінності в симптомах депресії та соціальному оточенні літніх людей, залежно від кількості дітей у їхніх сім'ях, передає 24 Канал.

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Нове дослідження батьківства

Для аналізу використовували дані багаторічного дослідження Chinese Longitudinal Aging Society Survey (CLASS), яке збирає інформацію про соціальне та економічне становище літніх людей у Китаї. Вибірка включала 4673 особи, які зазнали впливу політики "одна сім'я – одна дитина", що діяла в Китаї з 1979 до 2015 року.

Спочатку вчені припускали, що батьки з однією дитиною можуть частіше стикатися з депресивними симптомами через усвідомлення, що тільки одна дитина стане їхньою опорою в старості.

Одна дитина – оптимальна для психічного здоров'я батьків

Однак результати показали зворотне: батьки з єдиною дитиною рідше повідомляли про ознаки депресії, попри меншу кількість сімейних зв'язків. Цей ефект був особливо помітний серед людей молодших за 75 років.

Соціологи припускають, що ключову роль відіграє сильніший емоційний зв'язок між батьками та їхньою єдиною дитиною. Додатково передбачається, що діти, які виросли в сім’ях з однією дитиною, частіше досягають вищого соціально-економічного статусу, що також позитивно впливає на психологічний стан їхніх батьків.

Хоча ця гіпотеза потребує подальшої перевірки, автори дослідження зазначили деякі підтвердження у своїх даних. Було встановлено, що батьки з однією дитиною в Китаї частіше молодші, краще освічені, рідше живуть разом із дітьми, а також мають краще фізичне здоров’я та стабільність у шлюбі, ніж багатодітні батьки.

Крім того, вчені дослідили роль дружніх зв'язків у житті літніх людей. Попри обмежену кількість родинних зв'язків, батьки з однією дитиною не компенсували це більшою кількістю друзів. Розмір їхньої дружньої мережі був схожий з мережею багатодітних, хоча якість цих відносин може відрізнятися.

Єдина дитина здатна надати необхідну емоційну підтримку літнім батькам, знижуючи ризик депресії. Однак структура сім'ї з однією дитиною є вразливою, і суспільству слід усвідомлювати ризики, які можуть виникнути для таких сімей у майбутньому,

– підкреслили автори роботи.

Варто зазначити, що результати дослідження є актуальними для китайської вибірки, і тенденції в інших країнах можуть суттєво відрізнятися.