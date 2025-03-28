Літні люди часто не усвідомлюють змін у своєму емоційному стані чи поведінці. Тому важливо, щоб рідні та близькі були уважними до їхнього самопочуття та могли визначити перші симптоми апатії, повідомляє 24 Канал з посилання на American Academy of Neurology.

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Ознаки апатії

До характерних ознак відносять:

Втрату інтересу до звичних занять, хобі або родинного дозвілля.

Байдужість до втрати мотивації та захоплень, які раніше приносили задоволення.

Труднощі у виконанні повсякденних справ, зумовлені не лінню чи погіршенням здібностей, а зниженням бажання діяти.

Відсутність сильних емоційних реакцій – як позитивних, так і негативних. Іноді реакції на події можуть бути несподіваними або неадекватними.

Людина з апатією може довго залишатися нерухомою, без будь-якої активності. Її інтерес до життя близьких, участі у розмовах і навіть до власних проблем значно знижується. Реакції на особисті чи важливі події стають млявими, а виконання щоденних справ, як-от догляд за собою (чищення зубів, прийняття душу), дається важко. Часто такі люди багато сплять протягом дня.

Апатія і депресія: у чому різниця

Спільним для апатії та депресії є втрата інтересу до звичного життя. Проте при апатії відсутні сильні негативні емоції, такі як сум чи почуття провини, характерні для депресивного стану.

Водночас ці стани можуть співіснувати, що ускладнює діагностику. Наприклад, депресія викликає не лише емоційний спад, а й фізичне нездужання, соціальну ізоляцію, а також когнітивні порушення.

Захворювання та стани, пов’язані з апатією

Деякі хвороби можуть супроводжуватися розвитком апатії:

Деменція. Апатія часто спостерігається на пізніх стадіях деменції, але може виникати і раніше – при лобно-скроневій деменції, деменції з тільцями Леві чи хворобі Паркінсона.

Хвороба Паркінсона. Вона супроводжується не лише фізичними, але й психологічними проявами, такими як апатія, депресія та тривога.

Наслідки інсульту. Окрім рухових і когнітивних порушень, людина може зіткнутися з апатією.

Дефіцит вітамінів. Недостатність фолієвої кислоти (вітаміну B9) або вітаміну D може викликати когнітивні порушення, депресію та апатію.

Гіпотиреоз. Брак гормонів щитоподібної залози призводить до загальної млявості, зниження активності та апатії.

Методи боротьби з апатією у літніх людей

Комплексний підхід – основа лікування апатії. Він включає:

Підтримка близьких. Догляд, участь у житті, допомога в побуті та прогулянки значно підвищують емоційний стан людини. При цьому важливо проявляти терпіння та м’яко пропонувати допомогу, щоб не змушувати до дій.

Психотерапія. Досвідчений психолог допоможе розібратися у причинах апатії та запропонувати методи боротьби з нею.

Медикаментозне лікування. Якщо апатія викликана конкретним захворюванням, то лікування цієї хвороби допоможе покращити стан. Наприклад, антидепресанти часто призначають для відновлення мотивації при депресії.

Таким чином, своєчасна увага до емоційного стану літніх людей та підтримка з боку рідних здатні значно покращити їхнє життя.