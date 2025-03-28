Пожилые люди часто не осознают изменений в своем эмоциональном состоянии или поведении. Поэтому важно, чтобы родные и близкие были внимательны к их самочувствию и могли определить первые симптомы апатии, сообщает 24 Канал со ссылкой на American Academy of Neurology.

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Признаки апатии

К характерным признакам относят:

Потерю интереса к привычным занятиям, хобби или семейного досуга.

Безразличие к потере мотивации и увлечений, которые раньше приносили удовольствие.

Трудности в выполнении повседневных дел, обусловлены не ленью или ухудшением способностей, а снижением желания действовать.

Отсутствие сильных эмоциональных реакций – как положительных, так и отрицательных. Иногда реакции на события могут быть неожиданными или неадекватными.

Человек с апатией может долго оставаться неподвижным, без какой-либо активности. Его интерес к жизни близких, участию в разговорах и даже к собственным проблемам значительно снижается. Реакции на личные или важные события становятся вялыми, а выполнение ежедневных дел, например уход за собой (чистка зубов, принятие душа), дается с трудом. Часто такие люди много спят в течение дня.

Апатия и депрессия: в чем разница

Общим для апатии и депрессии является потеря интереса к привычной жизни. Однако при апатии отсутствуют сильные негативные эмоции, такие как печаль или чувство вины, характерные для депрессивного состояния.

В то же время эти состояния могут сосуществовать, что затрудняет диагностику. Например, депрессия вызывает не только эмоциональный спад, но и физическое недомогание, социальную изоляцию, а также когнитивные нарушения.

Заболевания и состояния, связанные с апатией

Некоторые болезни могут сопровождаться развитием апатии:

Деменция. Апатия часто наблюдается на поздних стадиях деменции, но может возникать и раньше – при лобно-височной деменции, деменции с тельцами Леви или болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона. Она сопровождается не только физическими, но и психологическими проявлениями, такими как апатия, депрессия и тревога.

Последствия инсульта. Кроме двигательных и когнитивных нарушений, человек может столкнуться с апатией.

Дефицит витаминов. Недостаточность фолиевой кислоты (витамина B9) или витамина D может вызвать когнитивные нарушения, депрессию и апатию.

Гипотиреоз. Нехватка гормонов щитовидной железы приводит к общей вялости, снижение активности и апатии.

Методы борьбы с апатией у пожилых людей

Комплексный подход – основа лечения апатии. Он включает в себя:

Поддержка близких. Уход, участие в жизни, помощь в быту и прогулки значительно повышают эмоциональное состояние человека. При этом важно проявлять терпение и мягко предлагать помощь, чтобы не принуждать к действиям.

Психотерапия. Опытный психолог поможет разобраться в причинах апатии и предложить методы борьбы с ней.

Медикаментозное лечение. Если апатия вызвана конкретным заболеванием, то лечение этой болезни поможет улучшить состояние. Например, антидепрессанты часто назначают для восстановления мотивации при депрессии.

Таким образом, своевременное внимание к эмоциональному состоянию пожилых людей и поддержка со стороны родных способны значительно улучшить их жизнь.