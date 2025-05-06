Снижение либидо само по себе не является проблемой, если это устраивает обоих партнеров и не нарушает гармонию в паре, информирует 24 Канал со ссылкой на MSD Manual.

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Когда отсутствие желания – это нормально

Многие сравнивают свои чувства в начале отношений с нынешними и волнуются из-за изменений. Однако уменьшение страсти со временем – естественный процесс: после этапа влюбленности уровень влечения стабилизируется и становится привычным для каждого.

Сексуальное желание не бывает постоянным – оно зависит от многих внутренних и внешних факторов и может меняться в течение жизни.

Причины снижения сексуального влечения у мужчин

У мужчин либидо может снижаться по разным причинам, которые условно разделяют на три группы:

Физиологические: возрастные изменения, усталость, проблемы с гормонами (в частности низкий тестостерон), некоторые хронические заболевания, прием лекарств.

Психологические: стресс, тревожные состояния, депрессия.

Межличностные: неразрешенные конфликты в отношениях, обиды, отсутствие эмоционального контакта.

Если одна из причин вызывает дискомфорт, важно попытаться разобраться в ситуации и найти подходящее решение.

Как вернуть либидо в норму

Способы восстановления сексуального влечения зависят от конкретных предпосылок. Однако есть советы, которые обычно помогают:

Давайте себе отдых: переутомление может полностью отбить желание заниматься сексом. Позвольте себе расслабиться и восстановить силы.

Занимайтесь спортом: регулярная физическая активность улучшает общее состояние здоровья, снижает риск заболеваний, негативно влияющих на сексуальную функцию, и способствует гармонизации настроения.

Сократите употребление алкоголя и откажитесь от курения: вредные привычки негативно влияют на либидо и могут привести к эректильным расстройствам.

Проверьте влияние лекарств: если снижение желания совпало с началом приема новых препаратов – посоветуйтесь с врачом относительно альтернатив.

Коррекция гормонов: при нехватке тестостерона врач может назначить заместительную гормональную терапию.

Обратите внимание на отношения: если причина кроется в эмоциональной отдаленности – поговорите с партнершей открыто и спокойно.

Психологическая помощь: работа с психологом или сексологом поможет разобраться в глубоких причинах и восстановить близость.

Как сказать, что вы не хотите секса

Говорите откровенно и честно, без упреков и обвинений. Расскажите о своих чувствах, объясните причину отсутствия желания, дайте партнерше возможность высказаться и предложите вместе поискать решение.

Не бойтесь выглядеть уязвимым – наоборот, способность честно обсуждать сложные вопросы свидетельствует о вашей зрелости. Если не удается поговорить с первого раза – дайте себе время. Главное – сохранять уважение в диалоге и быть внимательным к чувствам друг друга.