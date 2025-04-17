Про це поінформувала Херсонська обласна військова адміністрація через Telegram-канал, передає 24 Канал.

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Росіяни атакували швидку

У повідомленні вказується, що 65-річний фельдшер зазнав вибухової травми та отримав осколкові ушкодження руки й ноги. У водія, якому 61 рік, виявили вибухову травму, травми голови й тазу. Обидва постраждалих госпіталізовані.

Крім того, автомобіль медиків зазнав пошкоджень, додали в ОВА. За фактом порушення законів і звичаїв війни правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Черговий воєнний злочин Росії

Напади на медиків, медичні установи та транспорт є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права (МГП). Це стосується зокрема Женевських конвенцій і Додаткових протоколів до них, які регулюють правила ведення війни та захист цивільного населення.

Також умисне знищення медичних об'єктів або напад на медперсонал може кваліфікуватись як воєнний злочин. Це передбачено Римським статутом Міжнародного кримінального суду (МКС).

Відповідальні особи можуть бути притягнуті до відповідальності Міжнародним кримінальним судом або спеціальними трибуналами. Це стосується як тих, хто віддає накази, так і тих, хто безпосередньо виконує напади.