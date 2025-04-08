Про це повідомив Департамент охорони здоров’я Техасу. Жертвою стала 8-річна Дейзі Гільдебранд, яка не була вакцинована. Дівчинка померла в лікарні через ускладнення, спричинені кором, зокрема через легеневу недостатність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зміна позиції антивакцинатора Кеннеді

Міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді-молодший, який раніше виступав проти вакцинації, відвідав сім’ю померлої. У минулому він радив замість щеплення використовувати вітамін А для лікування кору, хоча наукові дослідження свідчать, що цей вітамін лише полегшує симптоми хвороби.

Однак після спалаху кору в Техасі Кеннеді закликав до щеплень, наголосивши, що вакцина MMR є найнадійнішим способом захисту від хвороби. Станом на неділю в США було зареєстровано 642 підтверджені випадки кору, з яких 499 припадають на Техас.

Спалах кору в США

Епідемія розпочалася в окрузі Ґейнс наприкінці січня. У цьому районі рівень вакцинації становить близько 82%, що значно нижче від необхідного для формування колективного імунітету показника у 95%.

Президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація готова до рішучих дій, якщо поширення хвороби триватиме.

Сенатор-республіканець Білл Кессіді, який є лікарем та очолює сенатський комітет із питань охорони здоров’я, закликав владу відкрито підтримати вакцинацію. Він наголосив, що керівники системи охорони здоров’я мають чітко заявити про необхідність щеплень, щоб запобігти новим смертям серед дітей.

Тим часом кількість випадків кору продовжує зростати. Протягом останніх трьох днів у Техасі зафіксовано ще 59 нових заражень, що становить приріст у 15%.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), 97% хворих у країні не були вакциновані або мали невідомий вакцинальний статус.