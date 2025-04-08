Об этом сообщил Департамент здравоохранения Техаса. Жертвой стала 8-летняя Дейзи Гильдебранд, которая не была вакцинирована. Девочка умерла в больнице из-за осложнений, вызванных корью, в частности из-за легочной недостаточности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Изменение позиции антивакцинатора Кеннеди

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, который ранее выступал против вакцинации, посетил семью умершей. В прошлом он советовал вместо прививки использовать витамин А для лечения кори, хотя научные исследования свидетельствуют, что этот витамин лишь облегчает симптомы болезни.

Однако после вспышки кори в Техасе Кеннеди призвал к прививкам, подчеркнув, что вакцина MMR является самым надежным способом защиты от болезни. По состоянию на воскресенье в США было зарегистрировано 642 подтвержденных случая кори, из которых 499 приходятся на Техас.

Вспышка кори в США

Эпидемия началась в округе Гейнс в конце января. В этом районе уровень вакцинации составляет около 82%, что значительно ниже необходимого для формирования коллективного иммунитета показателя в 95%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация готова к решительным действиям, если распространение болезни будет продолжаться.

Сенатор-республиканец Билл Кэссиди, который является врачом и возглавляет сенатский комитет по вопросам здравоохранения, призвал власти открыто поддержать вакцинацию. Он отметил, что руководители системы здравоохранения должны четко заявить о необходимости прививок, чтобы предотвратить новые смерти среди детей.

Между тем количество случаев кори продолжает расти. В течение последних трех дней в Техасе зафиксировано еще 59 новых заражений, что составляет прирост в 15%.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 97% больных в стране не были вакцинированы или имели неизвестный вакцинальный статус.