Причиною такого радикального рішення Кеннеді назвав нібито "численні конфлікти інтересів" серед членів комітету. За його словами, експерти ACIP начебто завжди підтримували всі вакцини без винятку, пише 24 Канал з посилання на Associated Press. Проте жодних конкретних доказів своїх звинувачень він так і не надав.

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Реакція на звільнення

Фахівці нагадують: саме Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) ухвалює остаточне рішення щодо безпеки та ефективності вакцин, а комітет CDC виконує лише роль дорадчого органу, визначаючи, які групи населення мають бути вакциновані вже схваленими препаратами.

Розпуск комітету викликав хвилю обурення у науковому середовищі. Лікарі й експерти з вакцинології застерігають: політичні втручання можуть серйозно підірвати довіру населення до системи охорони здоров’я США.

Це трагедія для американської медицини. ACIP – це команда висококласних фахівців, і такі дії підривають професійну незалежність та авторитет державних структур,

– заявив колишній головний науковий співробітник FDA Джессі Гудман

Відповідь на критику

У відповідь на критику Кеннеді-молодший наполягає, що його мета – відновити довіру суспільства до влади.

"Ми ставимо на перше місце суспільну довіру, а не просування якихось конкретних позицій щодо вакцинації", – йдеться у його офіційному зверненні.

Зазначимо, що всі звільнені члени ACIP були призначені ще попередньою адміністрацією Джо Байдена. Зараз міністр займається пошуком кандидатів на заміну.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший не вперше висловлює сумніви щодо щеплень, хоча свого часу, працюючи в адміністрації Трампа, обіцяв дотримуватися чинних національних стандартів вакцинації. Попри його заяви, під час його каденції FDA вже схвалило кілька нових вакцин.