У фокусі дослідження під керівництвом професора Міґеля Чільона з Інституту нейронаук Автономного університету Барселони опинився секреторний варіант білка Клото (s-KL) – природний чинник, який пов’язують із тривалістю життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Molecular Therapy.

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Раніше було встановлено, що у мишей із дефіцитом цього білка старіння настає швидше: помітна м’язова слабкість, зниження витривалості та погіршення когнітивних функцій. Цього разу вчені вирішили перевірити, як додаткове введення s-KL впливає на здорових молодих тварин.

Ми вивчаємо білок Klotho вже багато років, адже він розглядається як перспективний засіб для лікування нейродегенеративних захворювань. Тепер ми вирішили з’ясувати, чи може він сприяти здоровому старінню,

– зазначив професор Чільон.

Вплив одноразового введення s-KL

Експеримент показав, що вже після однієї ін’єкції у мишей спостерігалися помітні позитивні зміни:

підвищилась м’язова сила та витривалість, покращилась точність виконання моторних завдань;

щільність кісткової тканини залишалася високою, що потенційно зменшує ризик переломів у літньому віці;

активніше відбувався нейрогенез у гіпокампі, що покращує пам’ять;

робота імунних клітин мозку стала більш збалансованою, що сприяє зменшенню запальних процесів і ефективному очищенню тканин від відходів.

Такі ефекти супроводжувалися підвищенням середньої тривалості життя у самців та покращенням структури кісток у самок. Дослідники припускають, що різниця між статями пояснюється впливом гормонів і особливостями розподілу векторів генної терапії в організмі.

Механізм дії s-KL

У дослідженні використовували вектори генної терапії, які доставляли у клітини "інструкції" для синтезу s-KL. Після введення препарату клітини мишей починали виробляти цей білок.

"Наша технологія стимулює синтез білка не лише в мозку, а й по всьому організму, що є вкрай важливим для покращення загального стану здоров’я", – пояснюють автори дослідження.

Цікаво, що найбільш виражений ефект спостерігався у мишей, яким препарат вводили у віці 12 місяців (що відповідає зрілому віку), а не у 6 місяців. Це може вказувати на важливість часу терапії – ймовірно, пізніше втручання допомагає організму ефективніше запускати відновлювальні процеси.

Перспективи для людини

Хоча досліди проводилися на гризунах, отримані дані відкривають шлях до розробки універсальних методів уповільнення старіння у людей. Замість ізольованого лікування остеопорозу, м’язової слабкості чи порушень пам’яті, s-KL діє на системному рівні, підтримуючи природні механізми регенерації.

Надалі вчені планують розробити безпечні способи доставлення s-KL – як у вигляді білкових ін’єкцій, так і за допомогою генетично модифікованих клітин. Якщо ефективність та безпека підтвердяться у клінічних дослідженнях, цей підхід здатен докорінно змінити уявлення про боротьбу зі старінням і підвищення якості життя людей похилого віку.