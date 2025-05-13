В фокусе исследования под руководством профессора Мигеля Чильона из Института нейронаук Автономного университета Барселоны оказался секреторный вариант белка Клото (s-KL) – природный фактор, который связывают с продолжительностью жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Molecular Therapy.

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Ранее было установлено, что у мышей с дефицитом этого белка старение наступает быстрее: заметна мышечная слабость, снижение выносливости и ухудшение когнитивных функций. На этот раз ученые решили проверить, как дополнительное введение s-KL влияет на здоровых молодых животных.

Мы изучаем белок Klotho уже много лет, ведь он рассматривается как перспективное средство для лечения нейродегенеративных заболеваний. Теперь мы решили выяснить, может ли он способствовать здоровому старению,

– отметил профессор Чильон.

Влияние однократного введения s-KL

Эксперимент показал, что уже после одной инъекции у мышей наблюдались заметные положительные изменения:

повысилась мышечная сила и выносливость, улучшилась точность выполнения моторных задач;

плотность костной ткани оставалась высокой, что потенциально уменьшает риск переломов в пожилом возрасте;

активнее происходил нейрогенез в гиппокампе, что улучшает память;

работа иммунных клеток мозга стала более сбалансированной, что способствует уменьшению воспалительных процессов и эффективному очищению тканей от отходов.

Такие эффекты сопровождались повышением средней продолжительности жизни у самцов и улучшением структуры костей у самок. Исследователи предполагают, что разница между полами объясняется влиянием гормонов и особенностями распределения векторов генной терапии в организме.

Механизм действия s-KL

В исследовании использовали векторы генной терапии, которые доставляли в клетки "инструкции" для синтеза s-KL. После введения препарата клетки мышей начинали производить этот белок.

"Наша технология стимулирует синтез белка не только в мозге, но и по всему организму, что является крайне важным для улучшения общего состояния здоровья", – объясняют авторы исследования.

Интересно, что наиболее выраженный эффект наблюдался у мышей, которым препарат вводили в возрасте 12 месяцев (что соответствует зрелому возрасту), а не в 6 месяцев. Это может указывать на важность времени терапии – вероятно, позднее вмешательство помогает организму эффективнее запускать восстановительные процессы.

Перспективы для человека

Хотя опыты проводились на грызунах, полученные данные открывают путь к разработке универсальных методов замедления старения у людей. Вместо изолированного лечения остеопороза, мышечной слабости или нарушений памяти, s-KL действует на системном уровне, поддерживая естественные механизмы регенерации.

В дальнейшем ученые планируют разработать безопасные способы доставки s-KL – как в виде белковых инъекций, так и с помощью генетически модифицированных клеток. Если эффективность и безопасность подтвердятся в клинических исследованиях, этот подход способен в корне изменить представление о борьбе со старением и повышении качества жизни пожилых людей.