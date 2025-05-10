К такому выводу пришли ученые из Австралии, Великобритании и США, которые исследовали связь между питанием и процессами старения, сообщает 24 Канал.

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Детали исследования

Международная команда ученых проанализировала данные более 86 тысяч человек в течение 24 лет. Оказалось, что у женщин, которые регулярно употребляли больше флавоноидов, риск возрастной слабости был на 15% ниже, ухудшение физического состояния – на 12%, а психических проблем – также на 12%.

У мужчин показатели были несколько ниже, однако высокий уровень потребления флавоноидов также ассоциировался со снижением риска психических нарушений.

При этом ученые отметили, что цель глобальных исследований в сфере долголетия не просто найти способ продлить жизнь человека, но и сохранить ее качество.

В этом контексте флавоноиды, по словам ученых, могут уменьшать воспалительные процессы, улучшать состояние сосудов и поддерживать мышечную массу. Именно эти факторы являются важными для здорового старения.

Ягоды особенно полезны для здоровья / Фото Unsplash

Изменение рациона важно

Исследование также показало, что даже небольшие изменения в рационе – например, дополнительные 2–3 порции ягод или яблок в день – могут снизить риск возрастных проблем на 6–11% у женщин и до 15% у мужчин в контексте психического здоровья.

Ученые заметили, что добавление в рацион чая, фруктов и даже красного вина в умеренном количестве может иметь ощутимое влияние на процессы старения.