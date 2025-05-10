До такого висновку дійшли вчені з Австралії, Великої Британії та США, які дослідили зв'язок між харчуванням і процесами старіння, повідомляє 24 Канал.

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Деталі дослідження

Міжнародна команда науковців проаналізувала дані понад 86 тисяч осіб протягом 24 років. Виявилося, що у жінок, які регулярно вживали більше флавоноїдів, ризик вікової слабкості був на 15% нижчий, погіршення фізичного стану – на 12%, а психічних проблем – також на 12%.

У чоловіків показники були дещо нижчими, проте високий рівень споживання флавоноїдів також асоціювався зі зниженням ризику психічних порушень.

При цьому учені наголосили, що мета глобальних досліджень у сфері довголіття не просто знайти спосіб продовжити життя людини, а й зберегти його якість.

У цьому контексті флавоноїди, за словами вчених, можуть зменшувати запальні процеси, покращувати стан судин і підтримувати м'язову масу. Саме ці чинники є важливими для здорового старіння.

Ягоди особливо корисні для здоров'я / Фото Unsplash

Зміна раціону важлива

Дослідження також показало, що навіть невеликі зміни в раціоні – наприклад, додаткові 2–3 порції ягід або яблук на день – можуть знизити ризик вікових проблем на 6–11% у жінок і до 15% у чоловіків у контексті психічного здоров'я.

Учені зауважили, що додавання до раціону чаю, фруктів і навіть червоного вина у помірній кількості може мати відчутний вплив на процеси старіння.