Щоб ретельно дослідити "б’юті-лайфхаки" з TikTok, науковці з медичної школи Північно-Західного університету (штат Іллінойс, США) створили два анонімні акаунти тринадцятирічних дівчат, пише 24 Канал з посилання на Pediatrics.

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Використовуючи алгоритми соцмережі, вони зібрали сотню популярних відео про догляд за шкірою підлітків і провели їх детальний аналіз: вивчили вік авторів, асортимент і вартість косметики, а також її склад.

Шкідливі рекомендації інфлюенсерів

Висновки виявилися тривожними. Вік авторів відео коливався від семи до вісімнадцяти років, а найпопулярніші ролики в середньому збирали понад мільйон переглядів. Для кожної "б’юті-рутини" використовувалося близько шести різних засобів, а їхня загальна вартість могла сягати сотень доларів – у середньому близько 168, а подекуди та понад 500.

Особливе занепокоєння викликав аналіз інгредієнтів: кожен засіб містив у середньому 11 активних компонентів, серед яких часто траплялися речовини, що викликають алергію та подразнення – наприклад, альфа-гідроксикислоти (AHA), які застосовують для інтенсивного пілінгу. Ці складники часто повторювалися у різних продуктах, що підвищувало ризик негативної реакції шкіри.

Який догляд потрібен дітям і підліткам

Варто зазначити, що лише чверть відео рекомендували використовувати сонцезахисні креми – хоча дерматологи вважають їх головним засобом для збереження здоров’я шкіри у будь-якому віці.

На думку фахівців, підліткам зовсім не потрібні складні схеми догляду: надмірне використання косметики перевантажує молоду шкіру і може призвести до проблем. Лікарі радять обмежитися м’яким очищенням 1 – 2 рази на день і регулярним нанесенням SPF-крему.

Крім того, дослідники зазначають: подібні відео можуть негативно впливати на самооцінку дітей і підлітків, формуючи у них завищені стандарти зовнішності та заохочуючи надмірне споживання.