Чтобы тщательно исследовать "бьюти-лайфхаки" с TikTok, ученые из медицинской школы Северо-Западного университета (штат Иллинойс, США) создали два анонимных аккаунта тринадцатилетних девочек, пишет 24 Канал со ссылкой на Pediatrics.

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Используя алгоритмы соцсети, они собрали сотню популярных видео об уходе за кожей подростков и провели их детальный анализ: изучили возраст авторов, ассортимент и стоимость косметики, а также ее состав.

Вредные рекомендации инфлюенсеров

Выводы оказались тревожными. Возраст авторов видео колебался от семи до восемнадцати лет, а самые популярные ролики в среднем собирали более миллиона просмотров. Для каждой "бьюти-рутины" использовалось около шести различных средств, а их общая стоимость могла достигать сотен долларов – в среднем около 168, а иногда и более 500.

Особое беспокойство вызвал анализ ингредиентов: каждое средство содержало в среднем 11 активных компонентов, среди которых часто попадались вещества, вызывающие аллергию и раздражение – например, альфа-гидроксикислоты (AHA), которые применяют для интенсивного пилинга. Эти составляющие часто повторялись в разных продуктах, что повышало риск негативной реакции кожи.

Какой уход нужен детям и подросткам

Стоит отметить, что только четверть видео рекомендовали использовать солнцезащитные кремы – хотя дерматологи считают их главным средством для сохранения здоровья кожи в любом возрасте.

По мнению специалистов, подросткам вовсе не нужны сложные схемы ухода: чрезмерное использование косметики перегружает молодую кожу и может привести к проблемам. Врачи советуют ограничиться мягким очищением 1 – 2 раза в день и регулярным нанесением SPF-крема.

Кроме того, исследователи отмечают: подобные видео могут негативно влиять на самооценку детей и подростков, формируя у них завышенные стандарты внешности и поощряя чрезмерное потребление.