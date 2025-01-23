Роль адміністратора медичного закладу

Адміністратор медичного закладу відповідатиме за перевірку правильності оформлення документів, ведення електронного журналу статусу справ пацієнтів та організацію процесу оцінювання, про це ідеться у матеріалі ВВС, інформує 24 Канал.

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Якщо документи оформлені коректно, адміністратор призначає дату розгляду справи. У разі потреби адміністратор може повернути документи на доопрацювання, запросити додаткову інформацію або поставити справу в чергу.

Перші виклики нової системи

За словами радниці прем’єр-міністра з питань охорони здоров’я Ірини Шевченко, лікарні поки що розробляють алгоритми для ефективної роботи цієї системи. Основний акцент наразі на підготовці адміністраторів, адже саме вони відповідають за координацію процесу.

У перший період реформи важливо, щоб адміністраторами були лікарі, які зможуть допомогти розробити внутрішні алгоритми роботи,

– зазначила Шевченко.

Зауважте. Реформа ще перебуває на етапі впровадження, тому організаційні питання постійно доопрацьовуються.

Хто і як оцінює інвалідність

Якщо людина зазнала серйозної травми, має поранення чи обмеження функціональності, її стан здоров'я оцінюватимуть експертні команди лікарів, а не МСЕК, як раніше. Ці команди визначають здатність пацієнта до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю поведінки, комунікації, навчання і роботи.

Направлення на оцінювання тепер формує лікуючий лікар або керівник військово-лікарської комісії (ВЛК) через електронну систему. До направлення додається пакет необхідних документів, які завантажуються в електронну базу.