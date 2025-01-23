Роль администратора медицинского учреждения

Администратор медицинского учреждения будет отвечать за проверку правильности оформления документов, ведение электронного журнала статуса дел пациентов и организацию процесса оценки, об этом говорится в материале ВВС, информирует 24 Канал.

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Если документы оформлены корректно, администратор назначает дату рассмотрения дела. В случае необходимости администратор может вернуть документы на доработку, запросить дополнительную информацию или поставить дело в очередь.

Первые вызовы новой системы

По словам советника премьер-министра по вопросам здравоохранения Ирины Шевченко, больницы пока разрабатывают алгоритмы для эффективной работы этой системы. Основной акцент сейчас на подготовке администраторов, ведь именно они отвечают за координацию процесса.

В первый период реформы важно, чтобы администраторами были врачи, которые смогут помочь разработать внутренние алгоритмы работы,

– отметила Шевченко.

Заметьте. Реформа еще находится на этапе внедрения, поэтому организационные вопросы постоянно дорабатываются.

Кто и как оценивает инвалидность

Если человек получил серьезную травму, имеет ранения или ограничения функциональности, его состояние здоровья будут оценивать экспертные команды врачей, а не МСЭК, как раньше. Эти команды определяют способность пациента к самообслуживанию, передвижения, ориентации, контроля поведения, коммуникации, обучения и работы.

Направление на оценку теперь формирует лечащий врач или руководитель военно-врачебной комиссии (ВВК) через электронную систему. К направлению прилагается пакет необходимых документов, которые загружаются в электронную базу.