Згідно з його розповіддю, спочатку яскраво виражених симптомів майже не було, повідомляє 24 Канал з посилання на Express.

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Рання деменція

Можу сказати, що єдине, що я тоді помічав, – це проблеми з пам’яттю,

– зізнався чоловік.

Він усвідомив, що щось не так, коли одного разу сів дивитися фільм, а його дівчина нагадала, що вони вже бачили цю стрічку місяць тому. При цьому чоловік зовсім не пам’ятав цього, і навіть фінал фільму видався йому повною несподіванкою.

З часом симптоми хвороби почали посилюватися. Фрейзер зазначив, що провали в пам’яті стали серйознішими, особливо коли йшлося про спогади, пов’язані з доньками. Поступове зниження когнітивних функцій також позначилося на його здатності аналізувати й осмислювати інформацію.

"Я зрозумів, що мислю тепер менш глибоко. Інформація вже не обробляється так, як раніше", – зізнався австралієць.

Фрейзер розповідає про симптоми деменції: дивитись відео

Як жити з деменцією

Один із найтривожніших моментів стався, коли Фрейзер забув, що його донька-підліток попереджала про свій похід у кіно. Чоловік не зміг з нею зв’язатися, запанікував, почав телефонувати її друзям і навіть хотів звертатися до поліції. Зрештою дочка подзвонила сама і нагадала, що вже неодноразово розповідала про свої плани.

Щоб краще справлятися з такими ситуаціями, Фрейзер разом із дочками розробив просту, але ефективну систему. Тепер діти завжди пишуть йому повідомлення щоразу, коли виходять із дому, навіть якщо попередньо вже говорили про це особисто.

Хвороба Альцгеймера з раннім початком зустрічається рідко і найчастіше діагностується у людей старше 65 років. Однак історія Фрейзера підкреслює важливість уважного ставлення до перших ознак цієї недуги навіть у молодому віці.