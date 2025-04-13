Про особливості захворювання, його симптоми та профілактику розповів Девід Голденберг – керівник відділення отоларингології та хірургії голови і шиї Медичного центру Мілтона С. Херші (США) у коментарі для MedicalXpress, передає 24 Канал.

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Які симптоми можуть свідчити про рак голови та шиї

Залежно від локалізації пухлини, ознаки можуть відрізнятись:

  • У разі ураження ротової порожнини можуть з'явитися червоні або білі плями, рана на язику чи в роті, яка довго не загоюється.
  • Для раку горла характерне відчуття стороннього тіла, труднощі з ковтанням і мовленням.
  • При ураженні гортані можуть спостерігатися охриплість голосу й кров’янисті виділення.
  • Також рак може проявлятись болем, що віддає у вухо.

Звичні симптоми, як-от виразки в роті чи охриплість, зазвичай не викликають занепокоєння. Але якщо вони не минають більше тижня-двох, варто обов’язково звернутися до лікаря,
– наголошує Голденберг.

Що спричиняє розвиток раку

Серед основних чинників ризику:

  • Куріння – найпоширеніший фактор, який значно підвищує шанси розвитку агресивної форми хвороби.
  • Алкоголь – у поєднанні з курінням посилює канцерогенний ефект.
  • Вірус папіломи людини (ВПЛ) – особливо небезпечні онкогенні штами, які можуть призвести до раку через десятки років після зараження.

"Той самий вірус, що викликає рак шийки матки, може спричинити й рак голови та шиї. Саме тому ми так активно просуваємо вакцинацію від ВПЛ", – підкреслив лікар.

Методи лікування

Терапія підбирається індивідуально залежно від стадії та локалізації пухлини. Це може бути:

  • хірургічне втручання,
  • променева терапія,
  • хіміотерапія,
  • комбіноване лікування.

Важливо! Голденберг зазначає: якщо рак спричинений курінням і алкоголем, він часто має агресивніший перебіг і гірше піддається лікуванню. Натомість онкологія, пов'язана з ВПЛ, зазвичай реагує на терапію краще.

Як знизити ризик виникнення хвороби

Хоча немає абсолютної гарантії захисту від онкології, лікар радить дотримуватися простих правил:

  • повністю відмовитись від куріння та жування тютюну;
  • уникати зловживання алкоголем;
  • зробити вакцинацію від ВПЛ (можна з 9 років);
  • уважно ставитися до змін у самопочутті та не ігнорувати тривожні симптоми.

Рання діагностика відіграє вирішальну роль у боротьбі з раком. Чим швидше звернутися до фахівця — тим вищі шанси на ефективне лікування.