Об особенностях заболевания, его симптомах и профилактике рассказал Дэвид Голденберг – руководитель отделения отоларингологии и хирургии головы и шеи Медицинского центра Милтона С. Херши (США) в комментарии для MedicalXpress, передает 24 Канал.

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Какие симптомы могут свидетельствовать о раке головы и шеи

В зависимости от локализации опухоли, признаки могут отличаться:

  • В случае поражения ротовой полости могут появиться красные или белые пятна, рана на языке или во рту, которая долго не заживает.
  • Для рака горла характерно ощущение инородного тела, трудности с глотанием и речью.
  • При поражении гортани могут наблюдаться охриплость голоса и кровянистые выделения.
  • Также рак может проявляться болью, отдающей в ухо.

Привычные симптомы, такие как язвы во рту или охриплость, обычно не вызывают беспокойства. Но если они не проходят более недели-двух, стоит обязательно обратиться к врачу,
– отмечает Голденберг.

Что вызывает развитие рака

Среди основных факторов риска:

  • Курение – самый распространенный фактор, который значительно повышает шансы развития агрессивной формы болезни.
  • Алкоголь – в сочетании с курением усиливает канцерогенный эффект.
  • Вирус папилломы человека (ВПЧ) – особенно опасные онкогенные штаммы, которые могут привести к раку через десятки лет после заражения.

"Тот же вирус, вызывающий рак шейки матки, может вызвать и рак головы и шеи. Именно поэтому мы так активно продвигаем вакцинацию от ВПЧ", – подчеркнул врач.

Методы лечения

Терапия подбирается индивидуально в зависимости от стадии и локализации опухоли. Это может быть:

  • хирургическое вмешательство,
  • лучевая терапия,
  • химиотерапия,
  • комбинированное лечение.

Важно! Голденберг отмечает: если рак вызван курением и алкоголем, он часто имеет более агрессивное течение и хуже поддается лечению. Зато онкология, связана с ВПЧ, обычно реагирует на терапию лучше.

Как снизить риск возникновения болезни

Хотя нет абсолютной гарантии защиты от онкологии, врач советует придерживаться простых правил:

  • полностью отказаться от курения и жевания табака;
  • избегать злоупотребления алкоголем;
  • сделать вакцинацию от ВПЧ (можно с 9 лет);
  • внимательно относиться к изменениям в самочувствии и не игнорировать тревожные симптомы.

Ранняя диагностика играет решающую роль в борьбе с раком. Чем быстрее обратиться к специалисту - тем выше шансы на эффективное лечение.