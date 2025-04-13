Об особенностях заболевания, его симптомах и профилактике рассказал Дэвид Голденберг – руководитель отделения отоларингологии и хирургии головы и шеи Медицинского центра Милтона С. Херши (США) в комментарии для MedicalXpress, передает 24 Канал.

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Какие симптомы могут свидетельствовать о раке головы и шеи

В зависимости от локализации опухоли, признаки могут отличаться:

В случае поражения ротовой полости могут появиться красные или белые пятна, рана на языке или во рту, которая долго не заживает.

Для рака горла характерно ощущение инородного тела, трудности с глотанием и речью.

При поражении гортани могут наблюдаться охриплость голоса и кровянистые выделения.

Также рак может проявляться болью, отдающей в ухо.

Привычные симптомы, такие как язвы во рту или охриплость, обычно не вызывают беспокойства. Но если они не проходят более недели-двух, стоит обязательно обратиться к врачу,

– отмечает Голденберг.

Что вызывает развитие рака

Среди основных факторов риска:

Курение – самый распространенный фактор, который значительно повышает шансы развития агрессивной формы болезни.

Алкоголь – в сочетании с курением усиливает канцерогенный эффект.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – особенно опасные онкогенные штаммы, которые могут привести к раку через десятки лет после заражения.

"Тот же вирус, вызывающий рак шейки матки, может вызвать и рак головы и шеи. Именно поэтому мы так активно продвигаем вакцинацию от ВПЧ", – подчеркнул врач.

Методы лечения

Терапия подбирается индивидуально в зависимости от стадии и локализации опухоли. Это может быть:

хирургическое вмешательство,

лучевая терапия,

химиотерапия,

комбинированное лечение.

Важно! Голденберг отмечает: если рак вызван курением и алкоголем, он часто имеет более агрессивное течение и хуже поддается лечению. Зато онкология, связана с ВПЧ, обычно реагирует на терапию лучше.

Как снизить риск возникновения болезни

Хотя нет абсолютной гарантии защиты от онкологии, врач советует придерживаться простых правил:

полностью отказаться от курения и жевания табака;

избегать злоупотребления алкоголем;

сделать вакцинацию от ВПЧ (можно с 9 лет);

внимательно относиться к изменениям в самочувствии и не игнорировать тревожные симптомы.

Ранняя диагностика играет решающую роль в борьбе с раком. Чем быстрее обратиться к специалисту - тем выше шансы на эффективное лечение.