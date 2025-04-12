Невидимый враг

По данным нового обзора, опубликованного в Journal of Pharmaceutical Analysis, природные соединения антоцианы, которые придают продуктам насыщенных красных, синих и фиолетовых оттенков, могут уменьшать вред, который микропластик наносит репродуктивному здоровью, информирует 24 Канал.

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Микропластик – невидимый враг, который повсюду: в продуктах, воде, воздухе, бытовой химии. Он проникает в организм, вызывая воспаление, гормональные сбои и окислительный стресс.

Особенно опасно его накопление в репродуктивных органах, что может сказываться на фертильности и гормональном балансе.

Что выяснили ученые

Антоцианы, как выяснили ученые, способны противодействовать этим эффектам. Они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, влияют на стероидные рецепторы (отвечающие за восприятие гормонов, в частности эстрогена и тестостерона), и снижают риск повреждения клеток.

Эти соединения содержатся в чернике, ежевике, красной капусте, фиолетовом картофеле, гранатах, кукурузе, красном винограде. Чем интенсивнее цвет, тем больше антоцианов.

Ежедневное потребление около 50 миллиграммов (примерно чашка ягод) может обеспечить защитный эффект. При этом важна не разовая доза, а регулярность - эффект накапливается со временем,

– говорится в исследовании.

Антоцианы также положительно влияют на сосуды, мозг, иммунную систему и могут снижать риск некоторых форм рака. Для мужчин они поддерживают выработку тестостерона, для женщин - функцию яичников.

Дополнить защиту можно простыми действиями:

избегать пластиковой посуды и упаковок, особенно во время нагрева особенно во время нагрева;

фильтровать воду;

употреблять клетчатку и крестоцветные овощи;

добавлять пробиотики (кефир, кимчи, мисо).

Ученые заметили, что полностью избежать микропластика уже невозможно, но мы можем усилить способность организма к самозащите – и начать с тарелки.