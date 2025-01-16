Що це за інфекція і чому проти неї так важливо вакцинуватись – розібрався 24 Канал. Для написання статті ми використовували інформацію з National Library of Medicine, ВООЗ та American Cancer Society.

Також на тему В Україні запровадять новий календар щеплень: які вакцини додадуть

Що таке вірус папіломи людини

Це сімейство вірусів налічує понад 150 різних типів. Віруси поділяються на шкірні, які викликають бородавки та папіломи та слизові. Останні становлять близько 25% від усіх типів і мають як високий, так і низький ризик онкогенності.

Віруси з низьким ризиком переважно викликають папіломи на статевих органах, але не призводять до раку. Натомість віруси з високим ризиком, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, пов’язані приблизно з 70% випадків раку шийки матки, а також з онкологічними захворюваннями ануса, пеніса, вульви, піхви та горла.

Згідно з даними Національного канцер-реєстру, в Україні реєструється близько трьох тисяч злоякісних новоутворень шийки матки щорічно. Зокрема, у 2023 році загальна кількість вперше зареєстрованих випадків захворювання на рак шийки матки становила 2962 випадки.

ВПЛ є найпоширенішою інфекцією, що передається статевим шляхом, але зазвичай вірус зникає самостійно. Дослідження показали, що в 70% випадків він зникає протягом року після інфікування, а через два роки лише 9% жінок залишаються зараженими.

Шляхи зараження ВПЛ

Найчастіше ВПЛ передається статевим шляхом. Однак іноді ВПЛ може передаватися через шкіру. Не слід забувати про такі форми, як фінгеринг, оральний та анальний секс, які також можуть призвести до зараження. Додатково, зараження може статися через секс-іграшки, якщо їх використовують разом з партнерами.

ВПЛ не передається через туалети, загальні ванни, басейни, посуд або при обіймах.

Як захиститися від ВПЛ

Презервативи один зі способів захисту, але він не забезпечує повну гарантію безпеки: все ж залишається контакт шкіри зі статевими органами партнера.

На сьогодні існує вакцина проти ВПЛ, яку часто помилково називають щепленням від раку шийки матки. Рекомендується робити її дітям у віці від 9 до 15 років до початку статевого життя. Дорослим, які ще не проходили вакцинацію, також можна зробити.

В Україні поки доступні вакцини на комерційній основі, але вже з наступного року дівчатка віком 12 – 13 років зможуть безкоштовно отримати це щеплення. В МОЗ заявили, що у цьому віці вакцини показують найкращий результат. Всі інші українці зможуть вакцинуватися проти ВПЛ лише на платній основі.

Чи можна вилікувати ВПЛ

Ні, на жаль. Зазвичай вірус зникає самостійно протягом двох років, як вже зазначалося. Нині не існує лікування ВПЛ. Якщо лікар пропонує вам лікування, варто звернутися за додатковою консультацією.