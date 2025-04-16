Ідея зв’язку між кишківником і мозком, відома як "вісь кишківник-мозок", припускає, що мікрофлора кишківника може впливати на психологічне самопочуття людини, повідомляє 24 Канал з посиланням npj Mental Health Research.

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Деякі дослідження підтверджують цей механізм, особливо на прикладі людей із клінічною депресією. Однак серед здорових людей докази поки що залишаються суперечливими.

Пробіотики здатні покращувати настрій

Пробіотики – це мікроорганізми, що підтримують здоров’я кишківника – розглядаються як потенційний інструмент для покращення психоемоційного добробуту, хоча й у цьому напрямку результати досліджень неоднозначні.

У межах цього експерименту участь узяли 88 молодих людей. Їх випадковим чином розподілили на дві групи: одна отримувала пробіотики щодня протягом чотирьох тижнів, а інша – плацебо.

Учасники проходили різноманітні тести до та після експерименту: психологічні опитування, що оцінювали рівень депресії, тривожності, стресу та здатність контролювати емоції, а також виконували когнітивні завдання, спрямовані на аналіз сприйняття емоційних сигналів. Крім того, учасники вели харчові щоденники у спеціальному застосунку, фіксуючи стани системи травлення.

Через два тижні експерименту ті, хто вживав пробіотики, почали демонструвати помітне покращення настрою. У них спостерігалося зменшення негативних емоцій, як-от дратівливість або смуток, на відміну від учасників із групи плацебо.

Особливо виразні позитивні зміни проявилися у людей із сильною схильністю уникати ризику, що може відкрити перспективи для цільової терапії із застосуванням пробіотиків.

Попри те, що в нашому дослідженні використовувалися пробіотичні добавки, важливо пам’ятати про природні джерела пробіотиків, які містяться у ферментованих продуктах,

– зазначили дослідники.

В яких продуктах містяться пробіотики

Пробіотики – це корисні живі мікроорганізми, які сприяють підтримці здоров'я кишківника. Вони природним чином містяться в деяких харчових продуктах, а також можуть додаватися до інших. Ось список продуктів, які є багатими на пробіотики:

Кисломолочні продукти

Йогурт – один із найпоширеніших джерел пробіотиків (особливо якщо він без цукру й містить живі культури).

Кефір – багатий на різноманітні пробіотичні бактерії та дріжджі.

Сир (наприклад, гауда, чедер, пармезан) – деякі види сиру містять пробіотики, якщо вони виготовлені з живими культурами.

Квашені овочі

Квашена капуста – природне джерело пробіотиків, якщо вона не пастеризована.

Кімчі – традиційна корейська страва, виготовлена з ферментованих овочів, спецій і часнику.

Ферментовані напої

Комбуча – ферментований чайний напій.

Квас – може містити пробіотики залежно від способу приготування.

Щоб пробіотики в продукті залишалися ефективними, обирайте продукти без термічної обробки або пастеризації, оскільки вона вбиває живі бактерії. Завжди перевіряйте етикетку, щоб переконатися, що продукт містить "живі і активні культури".