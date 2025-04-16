Идея связи между кишечником и мозгом, известна как "ось кишечник-мозг", предполагает, что микрофлора кишечника может влиять на психологическое самочувствие человека, сообщает 24 Канал со ссылкой npj Mental Health Research.

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Некоторые исследования подтверждают этот механизм, особенно на примере людей с клинической депрессией. Однако среди здоровых людей доказательства пока остаются противоречивыми.

Пробиотики способны улучшать настроение

Пробиотики – это микроорганизмы, поддерживающие здоровье кишечника – рассматриваются как потенциальный инструмент для улучшения психоэмоционального благополучия, хотя и в этом направлении результаты исследований неоднозначны.

В рамках этого эксперимента участие приняли 88 молодых людей. Их случайным образом распределили на две группы: одна получала пробиотики ежедневно в течение четырех недель, а другая – плацебо.

Участники проходили различные тесты до и после эксперимента: психологические опросы, оценивали уровень депрессии, тревожности, стресса и способность контролировать эмоции, а также выполняли когнитивные задания, направленные на анализ восприятия эмоциональных сигналов. Кроме того, участники вели пищевые дневники в специальном приложении, фиксируя состояния пищеварительной системы.

Через две недели эксперимента те, кто употреблял пробиотики, начали демонстрировать заметное улучшение настроения. У них наблюдалось уменьшение негативных эмоций, таких как раздражительность или грусть, в отличие от участников из группы плацебо.

Особенно выразительные положительные изменения проявились у людей с сильной склонностью избегать риска, что может открыть перспективы для целевой терапии с применением пробиотиков.

Несмотря на то, что в нашем исследовании использовались пробиотические добавки, важно помнить о природных источниках пробиотиков, которые содержатся в ферментированных продуктах,

– отметили исследователи.

В каких продуктах содержатся пробиотики

Пробиотики – это полезные живые микроорганизмы, которые способствуют поддержанию здоровья кишечника. Они естественным образом содержатся в некоторых пищевых продуктах, а также могут добавляться к другим. Вот список продуктов, которые богаты пробиотиками:

Кисломолочные продукты

Йогурт – один из самых распространенных источников пробиотиков (особенно если он без сахара и содержит живые культуры).

Кефир – богат разнообразными пробиотическими бактериями и дрожжами.

Сыр (например, гауда, чедер, пармезан) – некоторые виды сыра содержат пробиотики, если они изготовлены с живыми культурами.

Квашеные овощи

Квашеная капуста – естественный источник пробиотиков, если она не пастеризованная.

Кимчи – традиционное корейское блюдо, изготовленное из ферментированных овощей, специй и чеснока.

Ферментированные напитки

Комбуча – ферментированный чайный напиток.

Квас – может содержать пробиотики в зависимости от способа приготовления.

Чтобы пробиотики в продукте оставались эффективными, выбирайте продукты без термической обработки или пастеризации, поскольку она убивает живые бактерии. Всегда проверяйте этикетку, чтобы убедиться, что продукт содержит "живые и активные культуры".