Флаваноїди – ключ до довголіття

Оскільки тривалість життя зростає, все більше уваги до того, як зробити так, щоб зробити його активним і здоровим. І серед доступних інструментів, які може впровадити у свою рутину кожен, – харчування. Дослідники вирішили вивчити у цьому контексті продукти багаті на флавоноїди, про їх висновки, що опубліковані у журналі The American Journal of Clinical Nutrition розповідає 24 Канал.

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Виявилось, флаваноїди дійсно можуть допомогти знизити ризики, які пов'язують зі старінням, зокрема, погіршенням психічного стану.

Де є флавоноїди

Флавоноїди – це рослинні сполуки, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Їх містять овочі, фрукти та інші продукти рослинного походження.

Найбільше флаваноїдів у: ягодах (чорниці, малини); цитрусових (апельсинах, грейпфрутах); зеленому і чорному чаї; листових овочах (шпинаті, капусті); темному шоколаді, а також цибулі, помідорах та червоному вині.

Саме флавоноїди надають рослинам яскравого кольору. За словами дослідників, споживаючи їх, ви захищаєте клітини від пошкоджень, підтримуєте здоров'я судин.

Деталі дослідження

Учені проаналізували дані 85 000 учасників, старших за 60 років, з великих довготривалих досліджень і виявили зв'язок: жінки, які споживали достатньо флавоноїдів, мали на 15% нижчий ризик розвитку крихкості кісток та на 12% – погіршення фізичної активності. Також у них на 12% рідше фіксували симптоми погіршення психологічного здоров'я.