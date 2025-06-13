Флаваноиды – ключ к долголетию

Поскольку продолжительность жизни растет, все больше внимания к тому, как сделать так, чтобы сделать его активным и здоровым. И среди доступных инструментов, которые может внедрить в свою рутину каждый, – питания. Исследователи решили изучить в этом контексте продукты богатые флавоноидами, об их выводах, опубликованные в журнале The American Journal of Clinical Nutrition рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Оливковое масло и лишний вес: исследование ломает мифы о пользе "здоровых" жиров

Оказалось, флаваноиды действительно могут помочь снизить риски, которые связывают со старением, в частности, ухудшением психического состояния.

Где есть флавоноиды

Флавоноиды – это растительные соединения, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Их содержат овощи, фрукты и другие продукты растительного происхождения.

Больше всего флаваноидов в: ягодах (чернике, малины); цитрусовых (апельсинах, грейпфрутах); зеленом и черном чае; листовых овощах (шпинате, капусте); темном шоколаде, а также луке, помидорах и красном вине.

Именно флавоноиды придают растениям яркий цвет. По словам исследователей, потребляя их, вы защищаете клетки от повреждений, поддерживаете здоровье сосудов.

Детали исследования

Ученые проанализировали данные 85 000 участников, старше 60 лет, из крупных долговременных исследований и обнаружили связь: женщины, которые потребляли достаточно флавоноидов, имели на 15% ниже риск развития хрупкости костей и на 12% – ухудшение физической активности. Также у них на 12% реже фиксировали симптомы ухудшения психологического здоровья.