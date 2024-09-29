Науковці з Університету Каліфорнії (США) виявили, що споживання цукр може прискорити старіння клітин. Висновки дослідження опублікували в науковому журналі JAMA Network Open.

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"Цукор є "запальним агентом", який спричиняє окислювальний стрес в організмі", – каже співавторка дослідження Дороті Чу.

Довідково. Окислювальний стрес виникає, коли кількість вільних радикалів (нестабільних молекул, які утворюються внаслідок природних біохімічних процесів) в організмі перевищує антиоксиданти. Саме це спричиняє пошкодження клітин. Унаслідку – окислювальний стрес та запалення прискорють біологічне старіння.

Деталі дослідження

Команда проаналізувала дані Національного інституту серця, легенів і крові США (NGHS), які містили інформацію про серцево-судинне здоров'я білих і темношкірих дівчат у віці від 9 до 19 років.

У період з 2015 по 2019 рік учені спостерігали за майже 350 учасницями. Жінки звітували про свій раціон, а також надали зразки слини, які вчені використали для аналізу їхнього біологічного віку.

Спочатку дослідники проаналізували харчування учасниць: порівняли його із середземноморською дієтою та схемою харчування, що пов'язана з меншим ризиком хронічних захворювань.

Виявилося, що учасниці, які дотримувалися дієти, зазвичай мали нижчий біологічний вік.

Як цукор впливає на старіння

Вчені також окремо проаналізували споживання цукру. В середньому жінки споживали понад 60 грамів цукру щодня. Щоденний надлишок цукру, який вони споживали, коливався від 3 до 316 грамів.

Довідоково. Рекомандована доза споживання додаткового цукру – не більш ніж 50 грамів.

Також дослідники виявили, що через споживання доданого цукру клітини старішають швидше, ніж через вік – навіть в учасниць, які дотримувалися здорового харчування.



Надмірне споживання цукру пришвидшує старіння / Фото unsplash

Чому відбувається вплив

Імовірно, надлишок цукру має значну роль в епігенетиці – тобто в тому, як спосіб життя та навколишнє середовище залишають відбиток на генах.

Також цукор прискорює глікування – процес, під час якого цукор у крові приєднується до білків, через що утворюються шкідливі речовини, які можуть провокувати запалення й окислювальний стрес, що прискорює старіння клітин.

Однак є і хороша новина. Пошкодження, спричинені епігенетичними процесами, є оборотними. Відмова від 10 грамів доданого цукру на день з часом поверне біологічний годинник людини приблизно на 2,4 місяця назад.