За даними дослідження Університету штату Оклахома та Арканзаської сільськогосподарської експериментальної станції, люди, які приймають GLP-1 (глюкагоноподібні пептиди-1), втрачають інтерес до перероблених продуктів, солодкої газованої води, жирного м’яса та алкоголю, передає 24 Канал.

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Це вже відображається на ринкових тенденціях: акції харчових компаній просідають, натомість фармацевтичні – зростають.

Що таке GLP-1 Ці препарати, схвалені FDA, спочатку розробляли для лікування діабету. Вони імітують гормон, який знижує апетит і контролює рівень цукру. У деяких випадках це дозволяє втратити понад 15% маси тіла. Саме тому GLP-1 стрімко набирають популярності серед людей з ожирінням і надмірною вагою (що становлять понад 70% дорослого населення США).

Як змінюються споживчі звички

Опитування 2000 осіб показало, що більшість користувачів GLP-1:

значно скоротили споживання перероблених продуктів, цукру, газованих напоїв і м'яса;

частіше стали обирати воду, фрукти та листову зелень ;

; навіть якщо не припинили вживати певні продукти, стали робити це рідше і в менших обсягах.

Цікаво. І хоча бажання до шкідливої їжі не зникає повністю, звички змінюються – це вже стимулює компанії запускати нові лінійки продуктів для споживачів GLP-1. Наприклад, мережа Smoothie King створила спеціальне меню, адаптоване до потреб цих клієнтів.

Професор Джейсон Ласк прогнозує: у найближчі роки попит на здорову їжу продовжить зростати, а виробникам "традиційної" їжі доведеться шукати нові шляхи, щоб залишитися на плаву.