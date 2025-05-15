Саме тому важливо, як дорослі розповідають дитині про тих, хто не схожий на неї, а також як реагують на питання про інвалідність чи інші відмінності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Goodstart Early Learning.

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Станьте прикладом для наслідування

Дослідження доводять: ставлення дітей до однолітків з особливостями багато в чому залежить від позиції дорослих. Якщо опікун спокійний, доброзичливий і з повагою ставиться до інших, зокрема до дітей з інвалідністю, дитина переймає цю модель поведінки.

Говорячи про людину з фізичними, психічними або іншими особливостями, насамперед наголошуйте на особистості. Не можна зводити людину до її діагнозу чи стану: коректніше казати "людина з розладами аутистичного спектру", а не просто "аутист".

Помічати – природно

Допитливість та уважність – природні риси дітей. З ранніх років вони помічають, як хтось швидко бігає чи стрибає, а комусь потрібна допомога у пересуванні. Хтось легко запам’ятовує факти, а комусь це дається важче. У кожного свої сильні й слабкі сторони.

Коли дитина цікавиться особливостями іншої людини, важливо самостійно ініціювати розмову. Давати короткі, прості та позитивні відповіді – їх легше зрозуміти та запам’ятати. Наприклад, поясніть, що слуховий апарат допомагає чути, а інвалідний візок – пересуватися, не акцентуючи на тому, чого людина не може. Якщо ви чогось не знаєте, запропонуйте дізнатися більше разом.

Важливо донести до дитини: людина з особливостями розвитку у багатьох аспектах така сама, як усі – вона хоче вчитися, дружити, бути почутою й потрібною.

Як навчити поваги

Не завжди зрозуміло, як поводитись із тими, хто відрізняється від більшості. Завдання дорослого – навчити дитину поважати інших людей. Ось кілька порад, які допоможуть діяти правильно:

Не уникайте ситуацій і не забирайте дитину, якщо вона розгубилася, зустрівши особливого однолітка. Підтримайте її, допоможіть познайомитися, не наголошуючи на відмінностях.

Поясніть, що жалість або співчуття недоречні, так само як і зверхність. Людина з інвалідністю – не жертва.

Діти часто прагнуть допомогти, але важливо пояснити: допомагати потрібно лише тоді, коли про це просять або якщо людина погоджується на допомогу.

Якщо хтось із особливостями розвитку не розмовляє вголос, це не означає, що він не хоче спілкуватися чи не розуміє. Альтернативні способи комунікації (жести, картинки, пристрої) допомагають виражати думки. Поясніть дитині, що кожен спосіб спілкування заслуговує поваги.

Під час спілкування з людиною з порушенням слуху не потрібно підвищувати голос – використовуйте жести й не закривайте рота.

Звертайтеся до людини безпосередньо, а не через супроводжуючого, навіть якщо вона користується перекладачем чи асистентом.

Діти з інвалідністю можуть частіше ставати жертвами булінгу. Поясніть дитині, чому ображати інших неправильно, й навчіть перепрошувати, якщо це раптом сталося.

Формування толерантності, емпатії та поваги до всіх людей – це тривалий, але надзвичайно важливий процес. Саме дорослі створюють той фундамент, на якому виростає нове, чуйніше та інклюзивне покоління. Відкритий діалог, власний приклад і готовність підтримати – найкращі інструменти у вихованні поваги до відмінностей.