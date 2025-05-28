У рамках дослідження проведене фахівцями з Університету Окленда у Новій Зеландії і опубліковане в журналі Science Immunology особливу увагу приділяли нейтрофілам – найчисельнішим білим кров’яним клітинам, що виступають першою лінією оборони організму проти патогенів, передає 24 Канал.

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Імунні клітини реагують на світло

Вони швидко мобілізуються до місця інфекції і знищують прониклі бактерії й грибки. Для експериментів використовували риб даніо.

У попередніх дослідженнях ми помітили, що імунна відповідь досягає максимуму вранці. Це, можливо, є еволюційною адаптацією, оскільки у світлу частину доби організм більш активний і частіше стикається з інфекціями,

– розповів провідний автор дослідження, доцент Крістофер Холл.

Дослідники хотіли зрозуміти, яким чином імунні реакції синхронізуються з денним світлом. Виявилось, що у нейтрофілів існує циркадний ритм – внутрішній біологічний годинник, який сигналізує їм про час доби і активує їхні бактерицидні функції.

Більшість клітин людського тіла мають внутрішні годинники, що регулюють їхню активність залежно від часу доби, під впливом світла, яке є головним зовнішнім чинником синхронізації цих біоритмів.

"Це відкриття відкриває шлях до створення ліків, що впливають на циркадні ритми нейтрофілів для покращення їхньої здатності боротися з інфекціями", – підкреслює Холл.