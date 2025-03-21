Як пише видання Gazeta Wyborcza, пацієнтка, на ім'я Аніта і її чоловік Мацей вже виховують трирічного сина Кшиштофа. Пара не планувала другу дитину, але новина про вагітність викликала радість. Вони навіть обрали ім'я для майбутнього сина – Фелікс, повідомляє 24 Канал.

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Відмова в аборті

Однак наприкінці вагітності з'ясувалося, що у плода серйозні патології. Початково лікарі припускали, що в дитини легка форма недосконалого остеогенезу – рідкісного генетичного захворювання, яке проявляється ламкістю кісток.

Подружжя звернулося до Центральної клінічної лікарні Медичного університету Лодзі для консультації щодо можливості переривання вагітності. Але коли Аніта почала розглядати аборт, лікарі вирішили ізолювати її у психіатричному відділенні, не зважаючи на її згоду.

За словами лікарів, вагітність не перервали через "ризики для фізичного та психічного здоров'я матері". Пацієнтка перебувала в лікарні примусово й не мала можливості піти за власним бажанням.

У листі до лікарів Аніта висловила розпач:

"Я тут нікому не потрібна, і нікому немає справи до мого стану. Як мені прийняти реальність невиліковної хвороби моєї дитини?".

Через два дні спеціалісти психіатричного й діагностичного відділень дійшли висновку, що підстави для аборту все ж існують.

На думку професора Пьотра Серошевського, який очолює кафедру медицини плоду Лодзького медичного університету та є президентом Польського товариства гінекологів і акушерів, вимога аборту не супроводжувалося висновком психіатрів про загрозу для матері.

Лікарі заявили, що попри внутрішньоутробні аномалії, плід має шанси на життя поза утробою. Тому жінці запропонували провести пологи шляхом кесаревого розтину, а новонародженого передати до спеціалізованих установ для догляду.

Польське товариство гінекологів і акушерів наголосило, що лікарі зобов'язані лікувати вагітну й надати їй право на аборт, але перед цим мають бути вичерпані всі можливі терапевтичні заходи.

Унаслідок відмови лікарні в Лодзі провести процедуру, Аніта звернулася до медичного закладу в іншому місті – Олєшниці. Там вагітність перервали, зробивши внутрішньосерцеву ін'єкцію, що зупинила серцебиття плода.

Реакція офіційних осіб

Після розголосу випадку речник з прав пацієнтів Бартош Хмєлєвець оголосив про необхідність детального розслідування. Він заявив: "Ця справа викликає багато запитань, і вона буде вивчена від початку до кінця. Ми плануємо активні дії для повного з’ясування ситуації".

Міністерка охорони здоров’я Польщі Ізабела Лещина також відреагувала на подію, доручивши Національному фонду здоров'я (NFZ) та Уповноваженому з прав пацієнтів провести ретельну перевірку.