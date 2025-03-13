До правоохоронців надійшло повідомлення від лікарів однієї з львівських лікарень про критичний стан пацієнтки, яку госпіталізували з тяжкою кровотечею, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію Львівщини.

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За попередньою інформацією, жінка перебувала на 16-му тижні вагітності і пройшла процедуру переривання вагітності у приватному медичному закладі, пише Zaxid.net. Однак під час операції лікарі пошкодили пряму кишку, що спричинило масивну кровотечу.

Стан пацієнтки

Постраждалу терміново доправили до Львівської обласної лікарні, де її екстрено прооперували. Медики були змушені вивести кишківник назовні та встановити стому. Наразі жінка перебуває у реанімації у вкрай тяжкому стані.

Поліція розпочала розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.

Зауважте. У разі доведення вини лікарям загрожує до 2 років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують розслідувати обставини інциденту, зокрема встановлюють, чи були дотримані всі медичні протоколи під час проведення операції.